Développement à Charlesbourg: le promoteur promet que son projet est le «meilleur compromis»

Conscient du lourd passif et de la bataille citoyenne qui s'est jouée il y a plusieurs années autour du projet résidentiel Maria-Goretti, le promoteur promet d’agir en bon voisin pour cette mouture qui selon lui plaît à la majorité et est le meilleur compromis pour le quartier.

«On veut finaliser le projet de façon harmonieuse», exprime Daniel Renaud, directeur du développement résidentiel chez Drolet Construction. Le promoteur a repris le projet inachevé des mains d’un autre constructeur. «C’est un gros défi», convient-il. Dès 2011, le projet avait été «très controversé». Il se réalisait sur le terrain d’une église de Charlesbourg et les citoyens s'étaient vu refuser la possibilité de se prononcer par vote.

La Ville avait invoqué l’article 74.4 de sa Charte qui lui permet de soustraire à l’approbation référendaire les projets de 25 000 pieds carrés de surface de plancher.

«Ça serait dommage que pour passer un message à la Ville, les gens se privent de ce projet qui est le meilleur compromis», exprime M. Renaud.

Doléances entendues

Le promoteur dit avoir entendu les doléances des citoyens. Il a d’ailleurs passé un an et demi à se préparer et à rencontrer les voisins, résidents et institutions. Ainsi, ce qui devait être un édifice de 40 logements est devenu une rangée de 15 maisons de ville qui auront pignon sur l’avenue Trudelle et qui seront «abordables». Pour limiter les problèmes de sécurité routière, entre autres avec l’école située de l’autre côté de la rue, on aménagera les entrées de voitures à l’arrière, dans une ruelle. «Le quartier est intéressant pour les jeunes familles. On a la cote avec les maisons en rangée», constate le promoteur: la liste des personnes intéressées s’allonge.

Moins d'impact

Le grand bâtiment qui abritera 80 condos aura la même emprise sur le sol que celle prévue dans le projet initial, mais on s’assure de réduire son impact visuel en implantant quatre étages en façade et six étages en retrait, explique Daniel Renaud.

Il promet d’ailleurs que s’il a le feu vert, les travaux ne traîneront pas en longueur. Les maisons en rangée seront prêtes l’été prochain et l’édifice à logements l’année suivante.

Il reste à attendre le résultat de la signature des registres. Les gens qui veulent la tenue d’un référendum ont jusqu’au 15 septembre pour apposer leur signature. Le seuil minimal est de 112. «On respecte le processus démocratique», dit pour sa part Daniel Renaud. «Mais on est convaincus que c’est ce projet que les gens veulent.»