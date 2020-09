Drakkar: Daniel Corso monte à bord du navire

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau vient de régler un autre dossier important en confirmant l’embauche d’un nouvel entraîneur adjoint en la personne de Daniel Corso.

• À lire aussi: Le Drakkar de Baie-Comeau dévoile son nouvel alignement

Associé aux Foreurs de Val-d’Or en tant qu’entraîneur spécialisé en développement des habiletés sur glace et comme entraîneur adjoint depuis décembre 2019, Corso effectuera une grande traversée du Québec afin de s’attaquer à un nouveau défi.

«Il y avait plusieurs candidats en lice, mais Daniel possède un bagage extrêmement intéressant. Sa feuille de route chez les professionnels va permettre à nos jeunes joueurs de développer leur plein potentiel et il est la personne idéale pour s’ajouter à notre personnel», a commenté le directeur général Pierre Rioux.

L’ancienne vedette des Tigres de Victoriaville, qui a disputé 77 matchs dans la Ligue nationale, a roulé sa bosse pendant de nombreuses années avant de clôturer sa carrière, il y a deux ans, avec le Yunost Minsk dans la Ligue nationale biélorusse.

«Nous étions à la recherche d’un complément pour Jean-François (Grégoire) et Antoine (Samuel). Marié à une Biélorusse, il parle fréquemment trois langues et s’amène ici avec sa petite famille avec beaucoup d’intérêt et de motivation», a ajouté le DG en parlant de l’homme de 42 ans et père d’un jeune enfant.

La direction du Drakkar a procédé à une autre embauche au cours de la journée de lundi en rapatriant les services d’Amy Barrette, ancienne thérapeute sportive de l’équipe pendant quatre saisons.

La jeune femme est de retour au sein de l’organisation et aura comme principales tâches de planifier les entraînements hors glace et mettre en place des programmes d’entraînement individuel pour les joueurs.

En bref

Daniel Corso a conclu un pacte d’un an plus une année d’option à l’instar de tous les membres du personnel hockey chez le Drakkar...Sa venue sur la Côte-Nord fera sûrement plaisir à l’attaquant européen Valentin Demchenko, originaire de la Biélorussie, qui attend toujours les modalités de son transfert au Canada afin de pouvoir rejoindre son club junior.