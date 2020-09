[EN DIRECT 8 SEPTEMBRE] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez, ici, toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

PLANÉTAIRE

Cas: 27 255 750

Morts: 891 285

AU PAYS

Cas: 132 142

Morts: 9146

AU QUÉBEC

Cas: 63 713

Morts: 5770

Toutes les nouvelles du 8 septembre 2020

6h24 | Coronavirus: l’Égypte franchit la barre des 100 000 cas.

AFP

L’Égypte, pays arabe le plus peuplé avec 100 millions d’habitants, a franchi la barre des 100 000 cas de nouveau coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé.

Le pays, qui avait annoncé son premier cas de COVID-19 le 14 février, a recensé précisément lundi soir 100 041 contaminations, dont 5541 morts.

Par ailleurs, 79 008 guérisons ont été enregistrées selon le ministère.

En mars, les autorités du pays avaient imposé des mesures visant à limiter la propagation du virus comme la fermeture des lieux de culte, des cafés, des restaurants et des aéroports. Un couvre-feu nocturne avait également été mis en place.

Depuis le 1er juillet, le gouvernement a autorisé la réouverture partielle des mosquées, des églises, des cafés et des restaurants ainsi que des lieux culturels. Il a annulé le couvre-feu et rouvert les aéroports et l’espace aérien.

Les musées, les sites touristiques et archéologiques ont également rouvert progressivement.

Des experts médicaux craignent toutefois, en Égypte comme ailleurs, l’arrivée d’une nouvelle vague de contaminations.

6h23 | Coronavirus: le traitement grâce au plasma, «lueur d’espoir» en Égypte

AFP

5h08 | La Chine a passé «l'épreuve» de la COVID-19, assure Xi Jinping.

Photo AFP

4h53 | Covid-19: pour les cas graves, des progrès et des espoirs.

Photo AFP

À LIRE | La deuxième vague de COVID-19 tant redoutée semble frapper à nos portes alors qu’on observe une flambée des cas au Québec, entre autres dans la Capitale-Nationale, qui a enregistré sa pire journée depuis le début de la crise.

PHOTO D'ARCHIVES, AFP

