GIGNAC, Simone



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 août 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Simone Gignac, épouse de feu Léger Grondines, fille de feu monsieur Tancrède Gignac et de feu dame Albertine Gravel. Elle demeurait à Deschambault. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 12h30 à 13h30La direction des funérailles a été confiée à laMadame Gignac laisse dans le deuil ses enfants: Denise (Martin Naud), Nicole (Charles Bouchard), Guy (Dana Jia), feu France, Ghislain (Francine Mercier), Claude (Chantale Rouleau) et Claudette (Bernard Goulet); ses petits-enfants: Alexandre (Andrée et ses fils Félix et Rafael), Philipe, Andréa, Jessie (Véronique), Stéphanie (Dave), Sabrina (Jerry) et Jayson; ses arrière-petits-enfants: Gaven, Lilyana et Océane; ses frères et sœurs: feu Yvonne (feu Donat Gauthier), feu Joseph, feu Roméo (feu Rachel Gariepy), feu Jean-Louis, feu Rolland, feu Philippe, feu André, feu Henri-Gilles et Suzanne; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Andronique (feu Irène Gauthier), feu Rose (feu Narcisse Gauthier), feu Dolorès (feu Marcel Trottier) et feu Clément (feu Louise Audet, Madeleine Paquin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Oasis Belle-Vie et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix.