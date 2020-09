Il crée des emplois malgré la pandémie

Le propriétaire de l’entreprise de Québec 2ndSkin, spécialisée dans l’impression de matériel promotionnel, a réussi à créer trois nouveaux emplois depuis le début de la pandémie, en plus d’en consolider une quarantaine d’autres.

«Depuis la COVID-19, tous mes employés sont revenus à 100 pour 100 au travail et on a déjà trois nouveaux postes de créés pour un total de 43 personnes», a indiqué au Journal Rémy Vézina, président et fondateur de 2ndSkin.

L’entreprise vient de compléter sa deuxième acquisition depuis le début de l’année en achetant les actifs de Delteck 2000 de Saint-Georges qui lui permettront d’ouvrir de nouveaux marchés. Avec cette transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, 2ndSkin met la main sur les équipements de tampographie industrielle.

«C’est un mode d’impression qui permet d’imprimer des encres très résistantes sur des surfaces comme le plastique, le métal, ou encore le verre. Ce procédé permet également d’imprimer sur les surfaces avec des reliefs différents contrairement à l’imprimerie traditionnelle qui imprime sur des matériaux à plat», a expliqué M. Vézina.

Les équipements acquis ont été déménagés dans la nouvelle usine de 17 000 pieds carrés de Québec. M. Vézina espère ainsi desservir des marchés manufacturiers comme l’aéronautique, le médical et la transformation alimentaire.

«On veut développer un nouveau type de clientèle pour assurer une stabilité aux employés et une constance dans notre volume d’affaires», a ajouté M. Vézina.

La PME a connu un printemps chargé avec l’impression de masques personnalisés.