La saison de la LHJAAAQ reportée

Afin de se conformer au protocole de déconfinement de Hockey Québec, la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ) n’a pas eu d’autres choix que de reporter le début de sa saison 2020-21 au milieu du mois d’octobre, mardi.

Ce n’est pas une surprise. Les autorités de Hockey Québec n’ont toujours pas obtenu le feu vert de la santé publique pour passer à la dernière phase, la sixième, de leur plan de déconfinement.

Cette phase est celle du retour à la normale pour tous les joueurs et les organisations de hockey mineur au Québec. Pour le moment, toutes les ligues doivent se contenter des matchs «4 contre 4» et elles devront le faire pendant les six prochaines semaines dans le meilleur des scénarios.

En attendant la dernière phase, la LHJAAAQ a décidé d’organiser un tournoi «4 contre 4» avec ses équipes. La mise en échec est interdite pour respecter les règles sanitaires.

«Depuis le mois de mars, on a des plans A, B et C qui dépendent des décisions de Hockey Québec et de la santé publique, a indiqué le commissaire par intérim de la LHJAAAQ, Kevin Figsby, au Journal de Montréal.

«Le plan A était de fonctionner comme à l’habitude et de commencer notre saison régulière le 11 septembre. Toutefois, on n’a pas encore obtenu le feu vert pour la phase 6. On a passé au plan B.»

Photo courtoisie LHJAAAQ, Yves Sansoucy

Tournoi à la ronde

L’événement de la LHJAAAQ commencera vendredi sous format de tournoi à la ronde. Les 13 formations ont été divisées en quatre sections. Chaque équipe disputera un minimum de six matchs.

Par la suite, les meilleures formations se qualifieront pour l’étape éliminatoire. Le tournoi devrait prendre fin le 10 octobre. La formation gagnante s’assurera d’une place en séries éliminatoires.

Les équipes locales des rencontres pourront accueillir un maximum de 250 spectateurs selon les règlements de leurs villes respectives et de la capacité de leurs arénas.

Photo courtoisie LHJAAAQ, Yves Sansoucy

Saison de 42 matchs ?

Figsby et les 13 gouverneurs de la LHJAAAQ se sont réunis lundi soir lors d’une conférence téléphonique pour discuter de la situation.

«C’est sûr qu’il y a un peu de déception, mais ils ont compris que nous étions la seule ligue junior AAA au Canada à pouvoir jouer, a indiqué Figsby. On donne la chance aux joueurs de sauter sur la patinoire.»

En plus des parties du tournoi, les joueurs auront au moins trois entraînements par semaine. Ils pourront donc poursuivre leur développement en prévision de leurs prochains objectifs.

Si la situation de la pandémie de la COVID-19 évolue bien, Figsby a bon espoir de présenter un calendrier régulier de 42 rencontres, soit six de moins qu’en temps normal, en plus des séries éliminatoires.