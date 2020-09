La Ville de Québec promet plusieurs améliorations au déneigement

La Ville de Québec promet plusieurs améliorations graduelles dans le déneigement des trottoirs, du réseau routier et du réseau cyclable. La mise en place de la nouvelle «politique de viabilité hivernale» se fera sur trois ans et fera augmenter le budget de déneigement de plus de 10%.

C’est ce que l’administration municipale a révélé, mardi matin, dans un point de presse qui sera suivi d’un comité plénier plus tard en journée.

On promet que tous les trottoirs seront déneigés, sauf contrainte technique. Auparavant, certains trottoirs n’étaient pas déneigés. Aussi, les critères de priorité pour le déneigement des trottoirs sont révisés et seront désormais axés sur les besoins des usagers. Les opérations de grattage débuteront à 3 cm de neige au sol (au lieu de 5 cm) pour les trottoirs de niveau 1 (les plus fréquentés).

Pour le réseau routier, on annonce réviser les critères de priorité d’enlèvement de la neige, selon l’achalandage et la configuration des rues. Pour les artères classées «priorité 1», les opérations d’enlèvement commenceront à 7,5 cm de neige au lieu de 10 cm. Pour les rues «priorité 2», la municipalité fait passer le délai d’enlèvement de 120 heures à 72 heures pour les précipitations de plus de 22 cm.

On indique également une bonification au réseau cyclable avec la mise en place d’un réseau utilitaire quatre saisons d’environ 51 km.

Pour améliorer l’information aux citoyens, quelque 500 feux clignotants sur rue seront ajoutés dans les cinq prochaines années. On assure également vouloir «bonifier la surveillance des opérations en régie et à contrat».

Coûts supplémentaires

Pour la Ville de Québec, le coût de la nouvelle politique représente d’abord 8 millions $ pour acquérir des équipements (achat de 20 chenillettes, par exemple). Par la suite, on calcule qu’une somme récurrente annuelle de 6,8 millions $ sera nécessaire pour boucler le budget de déneigement (évalué à 61,6 millions $ pour 2020).

«C’est ce qu’il faut pour avoir un déneigement comme on veut offrir aux citoyens. Est-ce que c’est cher? C’est le niveau de service qu’on souhaite offrir, a fait savoir le conseiller municipal Jérémie Ernould. Les améliorations vont être marquées pour tout le monde, principalement pour les piétons.»

À 14 mois du prochain scrutin municipal, M. Ernould a juré que l’annonce de mardi n’a aucune visée électoraliste.

À Québec, le déneigement est réalisé à 54% par les cols bleus et à 46% par le privé. On ne sait pas encore si la mise en place de la nouvelle politique entraînera ou non une augmentation de la portion de déneigement réalisé à l’interne.

Chose certaine, les améliorations promises se feront de façon graduelle, puisque les contrats accordés au privé en juin dernier pour la saison 2020-2021 ne comprennent pas l’intégralité de ces nouvelles pratiques.

Bilan de cinq projets pilotes

D’autre part, la Ville a dressé un bilan globalement positif de cinq projets pilotes qu’elle a mis en place l’hiver dernier.

«Parmi les projets pilotes, quatre ont mené à des changements dans la politique de viabilité hivernale: les axes piétonniers prioritaires, les pratiques de soufflage dans les quartiers résidentiels, le déneigement en alternance dans certains quartiers avec feux clignotants, et les voies cyclables quatre saisons, indique-t-on. Seul le déneigement des accès aux abribus en période de précipitations n’a pas donné de résultats notables.»

Les citoyens peuvent d’ores et déjà commenter cette «politique de viabilité hivernale» sur le site internet de la Ville.