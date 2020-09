Les 100 ans du collège François-Bourrin

Photo courtoisie

Il y a 100 ans jour pour jour hier, le 7 septembre 1920, à Beauport, le père François Bourrin et les Missionnaires du Sacré-Cœur fondaient l’école sous le nom d’École apostolique du Sacré-Cœur. D’abord vouée à la formation des jeunes se destinant à la vie sacerdotale et religieuse, l’école prend une nouvelle orientation en 1969. Dès lors, baptisée l’école secondaire MSC, l’établissement s’ouvre aux garçons et aux filles et voit sa popularité croître de manière importante. En 1984, l’école est vendue à une corporation sans but lucratif laïque et prend le nom du père François Bourrin en l’honneur de celui qui en fut l’un des fondateurs. Par ailleurs, la Fondation François-Bourrin se voit dans l’obligation d’annuler officiellement son évènement de golf annuel qui était prévu le 25 septembre.

Un don de vie

TVA et Le Journal de Québec vous invitent à prendre un rendez-vous pour donner du sang, cette semaine, le jeudi 10 septembre, afin de sauver des vies. La collecte qui se déroulera aux Galeries de la Capitale, entre 10h et 20h, a pour objectif de recevoir 100 dons, soit 1/10 des 1000 dons nécessaires quotidiennement pour subvenir aux besoins de la population québécoise. Toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec et chaque année, les hôpitaux du Québec utilisent près de 250 000 poches de sang. Planifiez votre don dès aujourd’hui: https://jedonne.hema-quebec.qc.ca/ ou composez le 1 800 343-7264. Sur les photos, Karine Gagnon, chroniqueuse politique et directrice adjointe de l’information au Journal de Québec et Pierre Jobin, chef d’antenne de TVA Nouvelles, porte-parole de la collecte de jeudi.

70e anniversaire de mariage

Lucien et Irène Voyer (photo) de Saint-Raymond (Portneuf) ont célébré, dimanche le 6 septembre, leur 70e anniversaire de mariage. Le couple a 7 enfants, 15 petits-enfants et 28 arrière-petits-enfants. Félicitations.

68e anniversaire de mariage

Carmen Hamel et Alphonse Laplante (photo) ont aussi célébré, dimanche, leur anniversaire de mariage. Le couple, qui habite la résidence L’Oiseau Bleu de Saint-Georges-de-Beauce, est ensemble depuis 68 ans (1952).

Anniversaires

Alexandre Bilodeau (photo), skieur acrobatique (bosses), médaillé d’or aux JO de Vancouver en 2010 et de Sotchi en 2014, 33 ans... Pink, chanteuse et compositrice américaine, 41 ans... Pierre Sévigny, restaurateur (Tim Hortons sur Bouvier), 49 ans... Joe Bocan, chanteuse québécoise, 63 ans... Diane Jules, comédienne québécoise, 68 ans... Zachary Richard, chanteur américain, 70 ans... Rogatien Vachon, gardien de buts (LNH) pour le Canadien de 1966 à 1971, 75 ans... Rodrigue Biron, chef de l’Union nationale (1976-80), 86 ans.

Disparus

Le 8 septembre 2000. Yves Gaucher (photo), 66 ans, peintre québécois... 2017. Pierre Bergé, 86 ans, homme d’affaires et mécène français... 2016. Prince Buster, 78 ans, chanteur, DJ et percussionniste jamaïcain... 2015. Joaquin Andujar, 62 ans, ancien lanceur des Ligues majeures et gagnant des Séries mondiales... 2014. Michel Daigle, 57 ans, communicateur (animateur radio CHGB, CHNC, CFLP et CKMN) et directeur de Centraide Bas-Saint-Laurent... 2014. Roger Auque, 58 ans, ancien otage au Liban, journaliste chevronné et grand reporter... 2012. Allyre Sirois, 89 ans, juge canadien... 2011. Michel Roy, 81 ans, ancien diplomate et journaliste... 2003. Sœur Berthe, 91 ans, auteure de plusieurs livres de recettes gastronomiques.