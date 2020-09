Lewis Hamilton alignera son équipe dans le championnat Extreme E

Le champion britannique de Formule 1 Lewis Hamilton va aligner sa propre équipe dans le championnat Extreme E l’an prochain, a-t-il annoncé mardi.

Ce championnat vise à organiser des courses de voitures électriques type SUV dans des zones d’écosystèmes fragiles dans le but de sensibiliser le public à leur protection. Cinq manches sont prévues en 2021 au Sénégal, en Arabie saoudite, au Népal, au Groenland et au Brésil.

«C’est une grande occasion d’être impliqué dès le début comme propriétaire d’une équipe», a souligné Lewis Hamilton dans un communiqué.

«Mes ambitions et mon calendrier avec Mercedes en Formule 1 m’empêcheront bien entendu d’y participer», a-t-il ajouté.

Son équipe s’appellera «X44» soit son numéro de course en F1 où il a remporté six titres mondiaux.

«Je suis heureux de pouvoir jouer un rôle différent dans ce nouveau championnat qui correspond à ma vision d’un monde plus égalitaire et plus durable», a-t-il ajouté.

Extreme E est une initiative d’Alejandro Agag, le créateur du championnat de monoplaces électrique Formula E.

«Nous sommes très heureux d’accueillir Lewis Hamilton et son équipe X44 dans le championnat Extreme E. Tout comme nous, Lewis est passionné par les sports mécaniques mais partage aussi notre conviction que nous pouvons utiliser ce sport pour mettre en exergue des sujets essentiels pour l’humanité comme le changement climatique et l’égalité», a souligné mardi Alejandro Agag.