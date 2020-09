«On sait qu’ils vont rebondir»–Brayden Point

Les joueurs du Lightning ont offert une leçon de hockey aux Islanders, mais ils ne tomberont pas dans le piège de croire que tous les matchs de cette série seront tous à sens unique

« Gagner 8 à 2, c’est assurément bon pour la confiance. Toutefois, ce n’est qu’un match. Les Islanders sont une équipe talentueuse. Ils étaient fatigués. D’ailleurs, je m’attends à mieux de notre équipe pour la prochaine rencontre. Il y a des aspects de notre jeu que nous devrons améliorer », a mis en garde Victor Hedman.

« Ça ne compte que pour une victoire. Les Islanders ont disputé un septième match éreintant samedi, et ils ont voyagé hier. C’est une bonne équipe. On sait qu’ils vont rebondir », a indiqué Brayden Point, auteur d’une soirée de cinq points.

Dans le camp des Islanders, bien qu’on reconnaissait avoir reçu une leçon, on a soutenu que le Lightning n’a rien fait de surprenant.

« On les connait, on sait de quelle façon ils jouent. Ce soir [hier], c’était le genre de match où la moindre erreur de notre part et où la moindre occasion qu’on leur donnait se transformait en but », a dit Jordan Eberle.

Voilà pourquoi Eberle ne croit pas que, malgré la sévérité de la taloche, ses coéquipiers et lui seront affectés.

« On va regarder les bandes vidéos. Il y a assurément beaucoup de choses à corriger. Cependant, j’ai confiance en nous. Je sais que nous avons une bonne équipe. C’est pour ça que nous nous sommes rendus jusqu’ici. On va rebondir.»

Jeu spécial

Tout semblait fonctionner pour Point et son principal complice, Nikita Kucherov. Avec ses quatre mentions d’assistance, le Russe a égalé le record d’équipe établi par Martin St-Louis, en 2004, pour le plus grand nombre de passes en un tournoi éliminatoire (15).

« Il est tellement bon avec la rondelle. Il est capable de la placer où il le veut », a louangé Point.

D’ailleurs, Kucherov a lui-même orchestré le jeu menant à son propre but en redirigeant une passe de Kevin Shattenkirk vers Point, alors que la palette de son bâton était à l’envers.

« C’était vraiment spécial. Je ne pense pas avoir déjà vu une manœuvre comme celle-là auparavant. Ils sont rares les joueurs qui auraient pensé à faire ça », a raconté Point.

Grâce à l’équipe

Point en a fait du chemin au cours de la dernière année. À pareille date l’an passé, il s’apprêtait à revenir au jeu après avoir subi une opération à une hanche au cours du printemps précédent.

Aujourd’hui, en l’absence de Steven Stamkos, il a pris les rênes de cette équipe. Depuis le début des séries, il a inscrit de gros buts pour son équipe, dont deux en prolongation.

« Oui, les choses vont bien pour moi, mais c’est davantage en raison de l’équipe. On joue bien, de façon structurée et responsable.

On prend les bonnes décisions avec la rondelle », a-t-il analysé.