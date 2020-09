[PHOTOS] Les Rolling Stones ouvrent une boutique à Londres

Une langue géante orne la devanture du magasin qui donne sur la rue Carnaby, à l’intérieur le noir et le rouge sont omniprésents et, pandémie oblige, le couvre-visage arborant le célèbre logo du groupe fait évidemment partie des items offerts aux clients.

Bienvenue chez RS No. 9 Carnaby, la première boutique entièrement dédiée à la vente de produits dérivés des Rolling Stones, qui ouvre ses portes mercredi, à Londres.

Photo AFP

On y retrouvera à peu près tout ce qui peut titiller l’appétit des mordus du groupe, des vêtements aux disques vinyles en passant par des affiches et même des décanteurs à vin.

Le coût du décanteur? 535 livres Sterling. Ou près de mille dollars canadiens.

Photo AFP

Comme le titrait avec justesse le quotidien britannique The Guardian en se référant à un titre des Stones, «you can always get what you want». Ou se procurer un peu de «satisfaction».

Si on y met les sous, évidemment.

Photo AFP

Jagger l’optimiste

On a beau s’appeler les Rolling Stones et demeurer, près de 60 ans après sa création, un des plus grands groupes rock de la planète, ouvrir une boutique en pleine crise du coronavirus semble un projet risqué.

Pas du point de vue de Mick Jagger.

Photo AFP

«Pourquoi ouvrir un commerce pendant la pandémie? Et bien, je suis un éternel optimiste», explique le chanteur, cité par l’agence Reuters.

Pourquoi s’établir au 9, de la rue Carnaby? Tout simplement parce que le groupe avait l’habitude, à l’époque, de travailler et répéter dans ce secteur de la capitale britannique.

Photo AFP

Expérience immersive

Les fans qui feront le détour par RS No. 9 Carnaby seront plongés dans une expérience immersive, indique l’un des concepteurs de la boutique, David Boyne, cité dans le Guardian.

Le plancher de verre est décoré des paroles des chansons des Stones et des écrans projettent des images d’archives du groupe en tournée.

Photo AFP

«Nous voulons donner au fan, au client, un moment de découvertes», affirme M. Boyne.

Si le succès est au rendez-vous, des boutiques pourraient ouvrir dans d’autres grandes villes, dont New York.