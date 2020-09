Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 9 septembre:

«Je déteste la St-Valentin»

Comédie romantique qui réunit Nia Vardalos et John Corbett après le succès du «Mariage de l’année». Cette fois, l’actrice et réalisatrice est une fleuriste célibataire qui n’accepte pas plus de cinq rendez-vous galants avec un homme, mais qui est troublée par un nouveau restaurateur en ville.

Mercredi, 9 h, ICI Radio-Canada Télé.

«De rage et de danse»

Comment peuvent réagir des collégiens et collégiennes lorsqu’on les initie à la danse classique alors que rien ne les prédestine à cette discipline? Comme ceux de ce documentaire qui les voit décontenancés. Mais le temps faisant son oeuvre, filles et garçons réussiront à apprécier cet art.

Mercredi, 13 h 30, Planète+.

«Les liens du sang»

Dans ce drame policier français se déroulant à Lyon, à la fin des années 1970, Guillaume Canet et François Cluzet sont des frères de différents côtés de la loi. Le premier est flic, alors que le deuxième sort de prison. Leurs retrouvailles seront loin d’être simples.

Mercredi, 16 h 43, StudioCanal.

«Sucré salé»

Après Charles Lafortune, Julie Perreault, Guy Jodoin et Charles Tisseyre, tous agréablement surpris par l’animateur Patrice Bélanger, qui sera le prochain récipiendaire d’un trophée Artis en ondes? Durant les trois prochaines semaines, le rendez-vous culturel fera bien des heureux chez les artistes de la télé.

Mercredi, 19 h 30, TVA.

«Phil Roy: Monsieur»

Dès son premier spectacle solo, Phil Roy a conquis le public et la critique. Même s’il refuse de vieillir, l’humoriste se dit prêt à accepter les responsabilités qui incombent aux adultes. Un show vu par plus de 100 000 personnes en salle grâce à quelque 250 représentations.

Mercredi, 21 h, TVA.

«BBQ en boîte»

Cette nouveauté culinaire voit Bob le Chef et des passionnés de la cuisson sur grill tenter de réaliser les défis imaginés par Steven Raichlen. À partir de ce qui se trouve dans une boîte, Bob le Chef et son invité feront équipe pour offrir un maximum de saveurs.

Mercredi, 21 h 30, Zeste.

«Petits secrets, grands mensonges»

Série criminelle maintes fois primées dans laquelle Reese Witherspoon, Nicole Kidman et Laura Dern jouent des mères de la ville huppée de Monterey, en Californie, qui envoient leurs enfants dans une prestigieuse école. Une mort viendra secouer leur univers. Première saison réalisée par Jean-Marc Vallée.

Mercredi, 22 h, VRAK.