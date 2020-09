Tomas Plekanec rentre au bercail

L’ex-attaquant du Canadien de Montréal Tomas Plekanec a accepté mardi un contrat de deux ans pour évoluer avec le HC Kladno, équipe de deuxième division en République tchèque.

Pour le joueur de 37 ans, il s’agira d’un retour au sein de cette organisation qui tente de reprendre sa place dans la première division de son pays. Plekanec a joué pour les Knights entre 1998-1999 et 2001-2002, ainsi que pour 32 matchs en 2012-2013 pendant que les activités de la Ligue nationale étaient paralysées par un lock-out. Celui qui fera partie du club du grand patron Jaromir Jagr se dit heureux de retrouver Kladno.

«Je veux aider Kladno à revenir [en division 1]. Cependant, en raison de la situation actuelle reliée au coronavirus, il n'est pas facile de planifier quoi que ce soit. Cependant, je suis content d'être de retour et nous ferons tout pour gagner», a-t-il expliqué au site iSport.cz.

«Je tiens à souligner cela à nos partisans que nous ferons tout pour avancer. Je crois que nous réussirons grâce au soutien de nos partenaires, de la ville de Kladno et des amateurs, a ajouté Jagr. Tomas Plekanec arrive ici et il travaillera pour nous pendant deux ans. Nous sommes très heureux, car c'est un attaquant d’excellence et d’expérience.»

La même source a précisé que la nouvelle acquisition de l’équipe pourrait jouer samedi.

Plekanec a inscrit 13 buts et 20 mentions d’aide pour 33 points en 50 sorties avec les Comètes de Brno — durant la dernière campagne. Après son départ du Tricolore en 2018, il avait pris le chemin de son pays natal et avait totalisé sept aides en 16 duels avec Brno, en 2018-2019.