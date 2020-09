OUELLET, Fernand



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 14 avril 2020, est décédé à l'âge de 88 ans et 1 mois M. Fernand Ouellet, époux de feu Mme Pauline Lapointe, conjoint de Mme Madeleine Plourde; fils de feu Mme Jeanne Lavoie et de feu M. Albert Ouellet. Il demeurait à Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille recevront les condoléances à la, de 14 h à 16 h.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Madeleine Plourde; ses enfants: Johane (Éric Côté), Georges (Julie Mathieu), Nathalie (Pascale Courrieu), Dominique (Claude Potvin), Daniel (Ysabelle Thériault); ses petits-enfants: Mélissa Rippon et Charles Potvin (Marjolaine Gosselin); son arrière-petit-fils, Zachary Simard. Il était le frère de: feu Maurice (feu Irène Michaud), feu Réal (Louise Pelletier), Florent (feu Gisèle Lépine) (Denise Briand), Benjamin (Claudette Thibodeau), feu Normand (Hélène Pelletier), feu Gilles (Nicole Maurais). Il était le beau-frère de la famille Lapointe: feu Alfred, feu Gaston (Jeanne D'Arc Côté), feu Jacques (Norma Maltais), Chantale (Jean Déry). Sont aussi attristés par son départ ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Ouellet, Lapointe, Plourde et Lavoie ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel de la résidence Place de l'Étoile de Saint-Pascal pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la