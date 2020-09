MARCEAU, Thérèse Bilodeau



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 29 août 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Thérèse Bilodeau, épouse de feu Henri Marceau et fille de feu Arthur Bilodeau et de feu Odélie Bilodeau. Elle demeurait à Sainte-Claire.134, rue Principale, où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 12h00,Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marcel, Lucille (Pierre Fortier), Diane (Simon Boutin), Denis (Joanne Laberge); ses petits-enfants: Vincent (Joanie Houle), Amélie (Louis-Simon Poitras), Guillaume (Katia Normand), Stéphane (Maude Chalifoux), Xavier et ses arrière-petits- enfants: Christophe, Zoé, Damien et Arielle. Elle était la soeur: feu Armand, feu Réal (Lucille Habel), feu Marie-Éthelle, feu Lucien (feu Gilberte Pilote), feu Conrad (feu Cécile Bilodeau), feu Laurienne, feu Jean-Guy et feu Tancrède. De la famille Marceau, elle était la belle-soeur de: feu Béatrice, feu Adrienne (feu Rosaire Fauchon), feu Antonio (feu Rose-Emma Tanguay), feu Roland (feu Irène Breton), feu Miville (feu Bernadette Marceau), feu Agathe, feu Lucien (feu Berthe-Alice Roy), feu Aline (feu Robert Audet), feu Monique (feu Gustave Côté) et Robert (feu Daisey Morin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la