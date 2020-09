JIMENEZ, Pablo



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 5 septembre 2020, à l'âge de 76 ans et 9 mois, est décédé monsieur Pablo Jimenez, époux de madame Raymonde Carrier, fils de feu madame Concepción Garrido Acedo et de feu monsieur Pablo Jiménez Gutiérrez. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 17 h 30.Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Rafael Jimenez (Sarah Bilodeau); sa belle-fille Audrey Carrier (Sylvain Tremblay); ses petits-enfants : Tristan De Champlain et Maïka Jimenez. Il était le frère de : María Aurora Jiménez (Juan Manuel Garci?a Palomino), Concepción Jiménez (feu Guillermo Baca Vidal) et feu María Teresa Jiménez Garrido (feu José Galán Gordillo). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Carrier : Michel, Errol (Nancy Leclerc), Jean-Pierre (Mariette Langlois), André (Lise Carrier), Denis (Marie-Claude Laflamme) et Francine (feu Yvon Desjardins); les membres de la famille Dubé (famille de sa première épouse) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Remerciements au personnel médical des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca ou à la Fondation du CHU de Québec, téléphone : 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.