LELIÈVRE, Louise Bélanger



À l'hôpital Pierre-Le Gardeur, Terrebonne, le 21 août 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Louise Lelièvre, épouse en 1ères noces de feu monsieur Jacques Bélanger et en 2es noces de monsieur Jacques Pelletier. Elle demeurait à St-Gabriel de Brandon., les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àle vendredi 11 septembre 2020 de 18 h à 21 h. Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium La Seigneurie. Outre son époux Jacques, madame laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Brigitte Ruel), Dominic (Julie Marcotte); ses petits-enfants: Jonathan (Marina), Maxime (Natacha), Vanessa, Samuel, Alexandra (Kevin), Samy; ses arrière-petits-enfants: Jayden, Shawn, Loïc, Maéva; les enfants de son conjoint: Karine et Mélanie Pelletier; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: Claude, Serge, (Danielle), Roland (Louise), Pierre (Monique), Denis (Mireille), Ethel (Claude); de la famille Bélanger: Richard (Jocelyne), Réjeanne (Michel), Claude (Micheline), Diane (Michel), Jean-Guy (Marjolaine), Ghislaine, Rolande Samson; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec, Site: www.pq.poumon.ca, Téléphone: 1-888-768-6669. Les funérailles sont sous la direction de