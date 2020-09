GENDRON, Léo-Marc



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 septembre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Léo-Marc Gendron, époux de feu Solange Lévesque, fils de feu madame Lucienne Drouin et de feu monsieur Donat Gendron.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Kerly (Yvette St-Amant), Lisette (Charles-Henri Ferland), Bernard (Denise Beaulieu), Orens (Lise Bond), Jacques (Lise Soucy), Jocelyne, Donald (Gemma Dubois), Monique, Lynda (Réjean Gauthier), France, Danielle, Guy, Lucie et feu Luc, Josée; la famille de Solange: feu Gustave (feu Jeannine Lagacé), feu Thérèse (feu Camille Bédard), feu Victor (feu Thérèse Renaud), feu Noëlla (feu Daniel Deblois), feu Monique, feu Véronique (Jean-Marie Hamelin), feu Jacqueline (René Turcotte), feu Jacques (Denise Boucher, Louise Racine), Julienne (feu Richard Lafleur), Julie (Léo Turcotte) et feu Jules (Rita Richard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'exposition du corps aura lieu le 11 septembre de 18h à 21h est sera réservé à la famille.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles-Borromée après le service religieux. Remerciements particuliers à son frère Jacques qui a apporté une grande aide à Léo-Marc.