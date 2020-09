Afghanistan: attaque à la bombe contre le convoi du vice-président Saleh

Le convoi du premier vice-président afghan Amrullah Saleh a été visé par une attaque à la bombe dans le centre de Kaboul mercredi matin, ont déclaré des responsables du gouvernement.

« Les ennemis de l’Afghanistan ont encore tenté de cibler le premier vice-président Amrullah Saleh ce matin », a déclaré Razwan Murad, chef du service de presse de M. Saleh, ajoutant que « l’attaque terroriste a échoué et Saleh et sain et sauf ».

Deux morts et 12 blessés ont pour l’instant été recensés, a expliqué le porte-parole du ministère de l’Interieur Tareq Arian.

Selon un collaborateur du vice-président, qui a parlé à l’AFP sous couvert d’anonymat, un kamikaze s’est fait exploser près du convoi alors que M. Saleh se rendait à son bureau.

Abdullah, un commerçant qui, comme de nombreux Afghans, n’utilise qu’un seul nom, a raconté que ses fenêtres avaient été brisées par l’explosion. « Un magasin qui vend des bouteilles de gaz a aussi pris feu, faisant exploser les bouteilles », a-t-il ajouté.

Connu pour ses positions hostiles aux talibans, Saleh avait déjà été échappé à une tentative d’assassinat l’été dernier pendant la campagne présidentielle, quand un kamikaze et des hommes armés avaient attaqué ses bureaux.

L’attentat avait fait au moins 20 morts, pour la plupart des civils, et 50 blessés.

L’attaque de mercredi intervient alors que l’équipe de négociateurs afghans et les talibans doivent bientôt démarrer des pourparlers de paix inédits au Qatar.