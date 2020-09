Boxe: Alvarez s’attaque à DAZN et Golden Boy

Saùl «Canelo» Alvarez a pris une décision audacieuse au cours des derniers jours. Le champion mexicain a décidé de poursuivre le réseau DAZN, son promoteur Golden Boy et Oscar De La Hoya pour la somme de 280 millions $.

Le coeur du litige est lié au prochain combat d’Alvarez. En raison des conséquences économiques de la COVID-19, les dirigeants de DAZN ont indiqué au boxeur qu’ils ne sont pas prêts à payer la somme de 35 millions $ pour son prochain duel.

En octobre 2018, les deux parties avaient conclu un pacte de 365 millions $ pour 11 combats d’Alvarez. À ce moment-là, DAZN croyait que la venue du Mexicain sur sa plate-forme lui permettrait de rentabiliser cette entente lucrative grâce une augmentation de ses abonnés à court, moyen et long terme.

Les dirigeants du réseau de diffusion en continu ont constaté une hausse, mais pas aussi importante qu’ils l’avaient anticipé. Les combats d’Alvarez contre Rocky Fielding, Daniel Jacobs et Sergey Kovalev n’ont pas su susciter l’intérêt nécessaire pour faire gonfler les revenus de DAZN de façon substantielle.

Des relations tendues

Pour revenir à la poursuite, Alvarez souhaite que son contrat soit respecté à la lettre. Avec ou sans spectateurs. Pandémie ou pas.

Ce qui est majeur, c’est de voir la poursuite viser également Golden Boy Promotions et Oscar De La Hoya. Ce n’est pas un secret pour personne dans le milieu de la boxe. Alvarez est à couteaux tirés avec Golden Boy et De La Hoya depuis quelques années.

D’ailleurs, le boxeur n’a pas hésité à les critiquer sur la place publique l’année dernière. Cette poursuite pourrait laisser des traces dans les relations futures entre toutes les parties impliquées.

Des impacts au Québec

Cette dispute pourrait avoir des conséquences sur des boxeurs québécois à moyen terme. Comme on le sait, David Lemieux, Arslanbek Makhmudov, Steven Butler, Yves Ulysse jr et Erik Bazinyan ont des contrats de co-promotion avec Golden Boy.

«Mes boxeurs ont d’excellentes ententes en poche avec eux, a souligné le patron d’Eye of the Tiger Management (EOTTM), Camille Estephan. Cependant, si Golden Boy perd sa cause, on peut se demander si ses dirigeants seront en mesure de les honorer.

«Par contre, si ça ne bouge pas bientôt de leur côté, notre entente me permet de négocier avec les autres promoteurs pour des combats.»

Estephan a déjà des plans bien précis pour ses cinq boxeurs pour les prochains mois.

«Lemieux et Makhmudov seront de la première carte au Québec dès qu’on obtiendra le feu vert de la santé publique, a mentionné Estephan. Ulysse jr fera partie du tournoi des 140 lb lors du deuxième gala.

«Pour ce qui est de Butler et Bazinyan, je prévois qu’ils remonteront sur le ring en novembre ou en décembre.»

Nurzat Sabirov, Andranik Grigoryan et Artur Ziyatdinov ont été libérés de leurs contrats promotionnels avec Eye of the Tiger Management dans les derniers jours. Estephan devrait annoncer l’arrivée de deux nouveaux tigres sous peu.

Bonne nouvelle pour l’ancien champion du monde Adonis Stevenson. Il a réussi à vendre sa maison de Lorraine, dont la construction était inachevée au coût de 920 500 $ à un couple de la Rive-Nord. Le prix de vente était de 899 900 $.