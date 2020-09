Brutalité policière : nuances svp!

Vous ne le saviez pas? Il y a grève de professeurs et d’académiciens au Canada aujourd’hui. Au nom des «tueries incessantes par une police anti-noirs de citoyens noirs aux États-Unis et au Canada».

Tueries?? Au Canada?

Dans un message publié sur la page «scholarstrikecanada», et signé par des dizaines de professeurs et d’académiciens, on en appelle à la grève au nom des «tueries incessantes par une police anti-noirs de citoyens noirs aux États-Unis et au Canada».

J’ai relu deux fois.

Des tueries incessantes de citoyens noirs par une police anti-noirs au Canada? Au Québec? Car il y a des signataires du Québec dans le lot.

Ai-je manqué quelque chose? Des bavures comme George Floyd, comme Jacob Blake? Au Canada? De manière répétée, comme aux États-Unis?

N’ajustez pas votre appareil, il n’y en a pas. Tout n’est pas parfait, aucun système de police ou de justice ne l’est. Mais le Canada et le Québec ne sont pas les États-Unis en matière de brutalité policière. Même pas proche.

Des pommes et des carottes. Rien à voir.

Mais on croirait parfois qu’en certains milieux, on souhaitait presque que ce fléau existe chez nous. Pour pouvoir manifester comme aux États-Unis. Comme à Portland.

Donc on fait comme si. Comme si les «tueries incessantes» existaient aussi au Canada, au Québec. Comme si des dérives policières comme cet assassinat en pleine rue de George Floyd par des policiers de Minneapolis se produisaient aussi ici. Et souvent.

Et plus loin dans le message des universitaires :

«Nous nous joindrons à des milliers d'universitaires de l'enseignement supérieur dans une action militante connue sous le nom de Scholar Strike pour protester contre la brutalité policière anti-noire, raciste et coloniale aux États-Unis, au Canada et ailleurs.»

Auquel on ajoutera les revendications habituelles de «définancement de la police».

Comme il est plus que douteux de plaquer la situation qui a cours aux États-Unis en matière de brutalité policière à la réalité canadienne et québécoise en ces matières, il ne reste plus que l’angle militant pour justifier cette action militante. On l’aura compris.

La réalité de la brutalité policière

Cet angle hyper militant ne doit pas occulter ou se soustraire à une remise en question nécessaire des pratiques policières dans les deux pays. Par exemple, au Canada, il y a certainement des questions à se poser concernant la surreprésentation des personnes autochtones quand il y a mort aux mains des policiers.

En juin dernier, le réseau CTV a produit une analyse détaillée des 100 plus récents décès aux mains des policiers. Fait non négligeable, les journalistes expliquent que ce n’est pas facile d’enquêter sur les décès qui surviennent lors d’interventions policières.

Sur ces 100 derniers décès, l’identité de la personne n’avait pas été révélée dans 28 des cas et pour 6 autres, aucune information sur la race du défunt. Le Québec fait bande à part du point de vue de la transparence note-t-on dans l’article puisque l’identité de toute personne qui décède aux mains des policiers est révélée par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), une instance qui n’existe qu’au Québec.

Reste donc 66 décès à analyser.

On observe que si les autochtones ne font que 5% de la population canadienne, ils comptent pour 38% de ces décès. Dans une moindre mesure, on dira aussi que la population noire est aussi surreprésentée (3% de la population, 9% des décès).

Les autres «minorités visibles» comptent pour 19% de la population et 5% des décès. La population blanche; 73% de la population, 48% des décès.

Si la réalité canadienne n’a rien à voir avec ce qui a cours aux États-Unis, cela n’empêche pas qu’une remise en question des pratiques policières soit de mise.

Plus récemment, les décès de Romeo Wesley et Debralee ChrisJohn, tous deux autochtones de l’Ontario, ont forcé une grande révision des pratiques d’intervention des policiers auprès des membres des premières nations. Dans le second cas, l’agent en cause a été trouvé coupable de négligence criminelle causant la mort.

Aux États-Unis...

Quand on observe et que l’on compare la brutalité policière et les statistiques de décès aux mains des policiers chez nos voisins du sud, on remarque tout de suite une différence marquée; il y a plus de morts au prorata de la population et une proportion beaucoup plus grande est de race noire.

Selon le site Statista qui compile ce genre de données, entre 2015 et aout 2020, en calculant par million d’habitants, les populations noire et hispanique sont surreprésentées. Aussi, vous avez beaucoup moins de chance de mourir aux mains des policiers si vous êtes blancs, c’est l’évidence.

Selon Statista, les États-Unis font bande à part quand on compare le nombre total de décès aux mains des policiers à toute autre nation analogue. La prolifération des armes à feu y est pour quelque chose, tout comme la militarisation de la police et une différence marquée des politiques de formation et d’embauche de policiers.

Toutefois, au moment où certains militants en appellent à «définancer» la police au Canada, il est important de rappeler ceci, des villes comme Toronto et Ottawa connaissent des flambées de violence pas armes à feu.

À Toronto, les fusillades se produisent très fréquemment. En date du 17 aout dernier, on dénombrait pas moins de 274 fusillades (en 230 jours, soit plus d’une par jour en moyenne) dont 125 se sont soldées par morts ou blessures.

#Toronto is on track to surpass its count of shootings from 2019. There have been around 250 shootings so far in 2020, and about 220 shootings by this time in 2019. There are many calls for shots fired across the city that media don't even cover anymore, unless someone is hurt. pic.twitter.com/1yoGKZlYkt — Jeremy Cohn (@JeremyCohnTV) July 23, 2020

Le journaliste Jeremy Cohn rappelait en juillet dernier qu’il y avait tellement de fusillades à Toronto que les médias ne les rapportaient que dans les cas où il avait blessés.

En fin de compte, quand on traite de ces questions, brutalité policière, des morts aux mains des policiers, de la prolifération des armes et de la violence, il est important, me semble-t-il, de faire preuve de nuances.

Ce qui se passe aux États-Unis ne peut être plaqué à la réalité canadienne –et encore moins québécoise – sans nuances, pour les seules fins de militantisme.

Quand on le fait, comme les universitaires militants cités plus haut, on occulte les efforts et les initiatives probantes chez nous. La «révolution de la police» amorcée, à Longueuil, par le chef Fady Dagher par exemple.