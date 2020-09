Céline Dion de retour sur scène en Amérique du Nord en août 2021

Céline Dion reprendra ses spectacles en Amérique du Nord en août 2021.

La chanteuse a dévoilé ses nouvelles dates de tournée mardi. Cette annonce touche des concerts initialement prévus cette année qu’elle n’a pas pu donner en raison d’une certaine pandémie mondiale de COVID-19.

«Je sais à quel point cette année a été difficile pour beaucoup d’entre nous, et nous attendons tous avec impatience des jours meilleurs, déclare la chanteuse par l’entremise d’un communiqué. Je tiens à vous remercier d’avoir été si patients ces derniers mois pendant que l’équipe travaillait à reprogrammer nos dates nord-américaines. Enfin nous avons des nouvelles, et j’ai hâte de chanter pour vous et danser avec vous de nouveau!»

La tournée mondiale Courage sera donc de retour au pays le 16 août 2021 à Winnipeg, au Manitoba. La diva de Charlemagne donnera ensuite des représentations dans 15 villes canadiennes et américaines, dont Vancouver, San Francisco, Los Angeles, Washington et Pittsburgh. Le tout, «si les conditions le permettent», précisent le promoteur Concerts West/AEG Presents et Céline Dion, pour qui «la sécurité de tous est une priorité absolue».

Quant aux spectacles reportés en Europe, ils doivent commencer le 19 mars 2021 à Paris, comme précédemment annoncé. L’interprète de My Heart Will Go On visitera 32 villes européennes au cours des mois suivants.