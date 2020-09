Des activités d’Halloween tombent à l’eau

Reportée à plusieurs endroits il y a un an en raison d’une tempête automnale, l’Halloween sera-t-elle gâchée pour une deuxième année consécutive ?

Si le mystère plane toujours en ce qui concerne la distribution de bonbons et le porte-à-porte dans les rues, la pandémie force déjà l’annulation de plusieurs festivités dans la région de Québec.

Fête annulée

C’est le cas du côté de la Ville de Shannon, qui a dû faire une croix sur une fête familiale qui attire des milliers d’enfants déguisés et de parents dans son parc municipal, bon an, mal an.

« On serait dans l’impossibilité de respecter les mesures actuellement en place. C’est à regret, mais en même temps, on est dans une situation particulière », note Marie-France Lambert, agente aux communications de la municipalité.

Pour des raisons similaires, la Mascarade de l’Halloween, qui, normalement, réunit aussi des milliers de petits monstres et d’adultes sur la rue Racine, dans le secteur de Loretteville, n’aura pas lieu en 2020.

Et sur les plaines d’Abraham, la Commission des champs de bataille s’est résolue à annuler huit événements qui devaient avoir lieu pendant le mois des morts.

Décorations

Les amateurs de l’Halloween seront néanmoins contents d’apprendre que les populaires décorations au jardin Jeanne-d’Arc seront bel et bien de retour.

Les Plaines accueilleront aussi deux toutes nouvelles activités, soit une chasse au trésor et un parcours nocturne au musée.