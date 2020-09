«Dune»: un événement pour dévoiler la bande-annonce

Les studios Warner ont décidé de faire participer toute l’équipe de «Dune» au dévoilement de la première bande-annonce du long métrage. Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya, Sharon Duncan-Brewster, Jason Momoa, Javier Bardem et Denis Villeneuve ont ainsi pris part à une séance de questions-réponses animée par Stephen Colbert pour présenter les images du film.

C’est via le réseau social Twitter, via @TwitterMovies, que la toute première bande-annonce en anglais de «Dune», film de Denis Villeneuve, a été présentée mercredi midi, après que quelques images aient été offertes avant les projections du «Tenet» de Christopher Nolan.

L'oeuvre adaptée de la moitié du premier volume de la saga romanesque de Frank Herbert suit le jeune Paul Atréides (Timothée Chalamet) alors que son père (Oscar Isaac) doit aller occuper Arrakis, planète connue sous le nom de Dune. Paul se familiarisera avec la culture Fremen en faisant la rencontre de Stilgar (Javier Bardem) et de Chani (Zendaya), sa fille. Rebecca Ferguson incarne Dame Jessica, la mère de Paul. Josh Brolin prête ses traits à Gurney Halleck, Jason Momoa à Duncan Idaho et Sharon Duncan Brewster à Liet-Keynes, la planétologiste.

Les amateurs du roman de science-fiction le plus vendu au monde, avec au-delà de 20 millions d’exemplaires en plus d’une douzaine de langues, ont pu voir les toutes premières images de ce monde et de ces personnages réimaginés par Denis Villeneuve, qui a également coécrit le scénario avec Jon Spaihts («Docteur Strange») et Eric Roth («Forrest Gump»).

Le réalisateur québécois, qui a lu le roman lorsqu’il avait 15 ans, a souligné que s’il avait tenu à tourner dans le désert, c’était par souci d’authenticité, disant que son argumentaire pour les studios avait été que «"Les dents de la mer" n’a pas été tourné dans une piscine.» Timothée Chalamet s’est d’ailleurs étonné de n’avoir «joué que deux scènes devant des écrans verts.»

Timothée. Rebecca. Oscar. Josh. Zendaya. Sharon. Jason. Javier. Denis. DUNE TRAILER FIRST LOOK. 👀 https://t.co/ePHY6aGem4 — Twitter Movies (@TwitterMovies) September 9, 2020

Si les lecteurs ont reconnu bon nombre des dialogues, dont la litanie contre la peur – et vu le ver des sables ou le baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgard) – la plus grande surprise a été celle de constater que le personnage de Liet-Keynes était devenu une femme, incarnée par Sharon Duncan-Brewster. «Denis avait le souci de se concentrer sur l’essence de cette personne. Ce n’est pas important que Keynes soit un homme dans le livre, ce qui est important, c’est son symbolisme», de dire l’actrice.

Interrogé sur les raisons qui l’avaient poussées à choisir Timothée Chalamet, Denis Villeneuve a insisté sur le contraste qu’offre l’acteur de 24 ans.

«Timothée a de nombreuses qualités, parmi lesquelles une profonde intelligence. Il est aussi une vieille âme. Lorsqu’on lui parle, on a l’impression qu’il vit plusieurs vies et c’est quelque chose qui m’a vraiment touché. Et, dans le même temps, il a l’air tellement jeune devant la caméra! Et ce contraste [...], c’est Paul Atréides.»

«Dune» doit sortir sur les écrans de cinéma, incluant les salles IMAX, le 18 décembre.