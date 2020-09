BOUTIN, Nelson



À son domicile, le 28 août 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé accidentellement monsieur Nelson Boutin époux de madame Rolande Blouin. Il était le fils de feu Cléophas Boutin et de feu Marie-Anne Couture. Il demeurait à Sainte-Claire.La famille recevra les condoléances aude 13h à 16h,Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium du Complexe funéraire Roy & Rouleau inc. Sainte-Claire. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Marie-Josée (Mario Côté) et Gino (Cynthia Lacasse) ainsi que ses petits- enfants Mathieu et Sara. Il était le frère de: feu Lionel (Jovette Gourde), Carmen (feu Armand Carbonneau), Claudette (feu Henri-Louis Baillargeon) et Solange (Marc Gosselin). De la famille Blouin, il était le beau-frère de: feu René (Rita Couture), feu Roland (feu Rolande Roberge), Marcel (Mariette Bergeron), Lorraine (feu Lucien Laliberté), feu Rachel (feu Clément Guillemette), Florence (feu Zéphirin L'Heureux), Gaston (feu Ghislaine Vien, Huguette Lacasse), Raynald (feu Gaétane Couture, Gisèle Morin), Andréanne (Gaston Vien), Ulric (Jeanne-d'Arc Bonenfant), Diane (Eugène Roy), Daniel (Céline Larochelle), feu Fidèle (Nicole Gilbert) et Solange. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Épilepsie Section de Québec, 1411, boul. Père-Lelièvre, Québec (Québec) G1M 1N7. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Boutin a été confié pour crémation à la