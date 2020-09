LEMIEUX, Jean Claude



À l'Hôpital St-Sacrement, le 19 mai 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jean Claude Lemieux, conjoint de madame Micheline Gosselin. Il était le fils de feu dame Germaine Bernard et de feu monsieur Lucien Lemieux. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Micheline Gosselin, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Luc Simard), Alain (France Bélanger) et Sandra (Yvan Bilodeau); ses petits-enfants: Justine (Félix Bertrand), Claude (Pierre-Olivier Gourde), Charles-Étienne (Gabrielle Miller), Camilla, Anthony et Philippe; ses arrière-petits-enfants: Charlie, Léo, Romy et Axel; Sonia McLean (Denis Pesant) fille de sa conjointe; ses frères et sœurs: Lise (Gaston Gagnon), Michel (feu Nicole Bourret), feu Pierre, Monique (Michel Fiset) et Gilles (Josée Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jacques, Pierre (Carole Dombrowski), Jean (Johanne Dion) et Ginette (feu Gagnon Raté). Tu nous laisse en héritage qu'avec de la résilience, du courage et de la détermination; La vie est Belle. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Remerciements au personnel soignant de l'hôpital St-Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca.