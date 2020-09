Effet domino parmi les politiciens

Le diagnostic de COVID-19 de la mairesse de Longueuil a provoqué hier une réaction en chaîne considérable, obligeant une quinzaine d’élus municipaux et provinciaux à s’isoler le temps de se faire tester.

Après avoir côtoyé la mairesse Sylvie Parent dans les derniers jours, les ministres François Bonnardel, Chantal Rouleau et Simon Jolin-Barrette, et les députés Ian Lafrenière et Catherine Fournier ont dû se placer en isolement préventif en attendant leur résultat de test.

Le personnel des cabinets ministériels présent lors de certains évènements a fait de même.

Les mairesses de Montréal, Valérie Plante, et de Brossard, Doreen Assaad, le maire de Laval, Marc Demers, et sa directrice des communications, ainsi que plusieurs conseillers municipaux de Longueuil ont pris les mêmes précautions.

« Un jour ou l’autre, on s’attendait à ce qu’une figure [politique] doive s’isoler et entraîne avec elle plusieurs autres personnes. C’est une belle étude de cas », fait remarquer le président de l’Association des microbiologistes du Québec, Christian Jacob.

Les politiciens ont côtoyé Mme Parent lors de ses engagements publics qui ont eu lieu la semaine dernière.

Premiers signes

Mme Parent a révélé hier dans un communiqué qu’elle avait commencé à ressentir « des symptômes légers de la COVID-19 » vendredi dernier.

« Une toux, quelques courbatures », a-t-elle précisé sur Facebook.

« Dès le lendemain et après qu’on m’eut informée d’un test positif chez une personne que j’avais côtoyée, j’ai pris la décision de passer un test », a raconté la mairesse de Longueuil, qui a reçu un résultat positif dimanche.

Son attachée de presse, Alexandra Lapierre, assure que les gens qui l’ont côtoyée de près ont été avisés « dès l’obtention du résultat positif, et ce, dans le respect des directives de la Santé publique ».

Annulation

L’isolement imprévu du ministre des Transports, M. Bonnardel, l’a contraint à annuler à la dernière minute une importante rencontre au sommet avec le gouvernement de Doug Ford, en Ontario, prévue hier.

Toutefois, les activités de l’Hôtel de Ville de Longueuil n’ont pas été paralysées par l’isolement de la mairesse et de plusieurs conseillers municipaux, qui continuent de travailler par visioconférence.

Les prochaines séances du conseil municipal, qui devaient avoir lieu à huis clos à l’hôtel de ville, se tiendront néanmoins sur internet jusqu’à nouvel ordre, a prévenu la greffière Me Sophie Deslauriers dans un courriel aux élus.

Prudence

Bien que la Santé publique n’oblige pas à passer un test ou à s’isoler lors d’un contact avec une personne contaminée interposée, plusieurs élus ont préféré être prudents et s’isoler ou subir un test de dépistage même sans avoir croisé Mme Parent.

C’est entre autres le cas de Mme Plante et du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, qui ont rencontré la ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, mercredi dernier à l’hôtel de ville de Montréal, alors que celle-ci avait été en contact auparavant avec la mairesse de Longueuil.

– Avec Alex Proteau, Agence QMI