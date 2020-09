EXFO achète une entreprise de Taïwan

La compagnie québécoise EXFO a mis la main sur InOpticals Inc., un spécialiste de Taïwan pour des instruments de test à très haut débit destinés aux marchés des laboratoires et de la fabrication dans le domaine des communications.

Cette entreprise asiatique fournit des instruments de test nécessaires aux fabricants de transpondeurs et d'équipement de réseaux optiques.

«InOpticals apporte à EXFO un portefeuille de produits remarquable, hautement complémentaire et stratégique. Cette acquisition synergique permettra à EXFO de tirer parti des solutions de test novatrices d'InOpticals dans ses divers réseaux de vente et d'accroître ses parts de marché», a expliqué le fondateur et président exécutif du conseil d'administration d'EXFO, Germain Lamonde, par communiqué, mercredi.

Le montant de cette acquisition n’a pas été divulgué, mais EXFO a précisé qu’elle se faisait essentiellement en actions d'EXFO.

Cette transaction renforce la voie privilégiée par cette compagnie de Québec.

«EXFO a mis un accent accru sur le marché de la recherche, du développement et de la fabrication, comme le démontre la forte croissance de ce segment au cours des dernières années», a précisé Germain Lamonde.