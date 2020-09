GUAY, Réjeanne



À son domicile à Lévis, le 1er septembre 2020 à l'âge de 75 ans et 7 mois, est décédée madame Réjeanne Guay épouse de feu monsieur Gaston Fournier. Elle demeurait à Lévis autrefois de Beaumont. La famille accueillera parents et amis à l'église de Beaumont, 60 chemin du Domaine Beaumont,, de 18 h à 18 h 55.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Julie Guérard), Gino (Valérie Ouellet), feu Tommy, ses petites-filles: Sabrina (Mathieu Leblanc Roberge), Allison (Louis-Philippe Girard), Laurie; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à laÉdouard Trahan et fils Inc.Pour tout renseignement (418) 887-3000. (418) 835-5329Fax (418) 887-5030Pour l'envoi de message de sympathie par internet :www.residencetrahanetfils.com