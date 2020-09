Grèce: un énorme incendie ravage le plus grand camp de réfugiés à Lesbos

Un énorme incendie a ravagé mercredi au petit matin le plus grand camp de réfugiés de Grèce, qui abrite plus de 12 000 migrants sur l'île de Lesbos.

D'après des médias, l'incendie aurait été déclenché par des migrants qui se sont rebellés contre des mesures d'isolation destinées à empêcher la propagation du coronavirus dans le camp surpeuplé de Moria.

Selon les pompiers, le camp a été presque entièrement détruit. Ils précisent que pour l'instant «il n'y a pas de victimes, mais quelques blessés légers avec des problèmes respiratoires dus à la fumée».

D'après un photographe de l'AFP sur place, «la quasi-totalité du camp est en feu, aussi bien à l'intérieur que les tentes qui se trouvent à l'extérieur».

Des centaines de demandeurs d'asile fuyaient à pied dans la nuit vers le port de Mytilène mais ont été bloqués par les véhicules des forces de l'ordre, a-t-il ajouté. D'autres se sont abrités dans les collines environnant le camp.

Plusieurs heures après le début de l'incendie, une fumée noire continuait à s'élever du camp, qui héberge actuellement près de 12 700 demandeurs d'asile, quatre fois sa capacité d'accueil.

Le président du syndicat des pompiers de Lesbos, Yorgos Ntinos, a indiqué mercredi matin que le camp «a brûlé à 99% et le feu continue».

«L'île de Lesbos est déclarée en état d'urgence» a affirmé sur la chaîne de télévision publique ERT, le porte-parole du gouvernement grec, Stelios Petsas.

Une réunion gouvernementale, avec le premier ministre et le chef de l'état-major, doit se tenir mercredi matin «pour examiner la situation à Moria et les mesures qui vont être prises».

Révolte

Des renforts de la force anti-émeutes ont également été dépêchés sur place.

D'après l'agence de presse grecque ANA, les feux auraient été déclenchés à la suite de la révolte de certains de demandeurs d'asile qui devaient être placés en isolement, ayant été testés positifs au coronavirus ou proches d'une personne détectée positive.

«Il y a 35 cas positifs et ils doivent être isolés (...) pour empêcher la propagation" du virus, a déclaré le porte-parole du gouvernement grec à la chaîne publique TV ERT.

Tous les réfugiés du camp ont l'interdiction de quitter l'île, a-t-il ajouté.

Selon le site d'information locale Lesvospost, plus de 3000 tentes, des milliers de conteneurs, des bureaux de l'administration et une clinique au sein du camp ont été brûlés.

Les pompiers affirment dans leur communiqué avoir «été empêchés d'entrer dans le camp pour intervenir» par certains groupes de réfugiés à leur arrivée dans le camp. Ils affirment avoir fait appel aux forces de l'ordre pour pouvoir poursuivre l'opération de sauvetage.

Stand by Me Lesvos, une association regroupant locaux et réfugiés, rapporte de son côté certains témoignages selon lesquels «des locaux bloquent le passage (des réfugiés) dans le village voisin».

«La zone paie le prix de l'indifférence et de l'abandon», poursuit l'association des habitants, qui appelle les autorités à agir rapidement pour trouver une solution pour les demandeurs d'asile qui se retrouvent sans abri.

Éclosion de COVID-19

La semaine dernière, les autorités ont détecté un premier cas de coronavirus à Moria et ont mis le camp en quarantaine pour quinze jours.

Après la réalisation de 2000 tests de dépistage, 35 personnes ont été détectées positives à la COVID-19 à Moria et mises à l'isolement.

Avec l'incendie, «tout le monde s'est dispersé et les cas positifs se sont mélangés aux autres désormais», s'inquiète mercredi matin une source policière à Lesbos.

De strictes mesures de circulation ont été imposées dans les camps de migrants depuis la mi-mars.

Le gouvernement n'a jamais levé ces restrictions malgré les critiques des ONG de droits de l'homme jugeant ces mesures «discriminatoires» alors que la décision a été prise de déconfiner le reste du pays début mai.

Ces ONG dénoncent l'enfermement des demandeurs d'asile dans ces structures qui ne sont pas adaptées pour mettre en place les mesures barrières nécessaires.

Conditions exécrables

Le camp de Moria, bâti pour abriter à l'origine 2800 personnes, a été ces dernières années à maintes reprises décrié pour son manque d'hygiène et son surpeuplement par les ONG qui appellent régulièrement les autorités grecques à transférer les demandeurs d'asile les plus vulnérables vers le continent.

Les émeutes et bagarres sont devenues quasi quotidiennes dans le camp.

De janvier à fin août, cinq personnes ont été poignardées dans plus de 15 attaques.

En mars dernier, une fillette avait perdu la vie dans un conteneur brûlé. En septembre 2019, deux personnes étaient également décédées dans un incendie.