Hausse de 18 % des mises en chantier au Québec en août

La pandémie de COVID-19 a mis sur pause le secteur de la construction pendant plusieurs semaines le printemps dernier, notamment au Québec, où on a recensé en août une augmentation de 18 % des mises en chantier par rapport au même mois de 2019.

En vertu des chiffres dévoilés mercredi par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), on a pu constater que 3624 mises en chantier ont eu lieu en août au Québec. Les hausses avaient été respectivement de 28 % en mai, de 12 % en juin et de 23 % en juillet.

Le Québec cumulait de plus en août le même nombre de mises en chantier après les huit premiers mois de l’année et était en voie de regagner le terrain perdu, selon l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

«Grâce à la relance très soutenue de la construction résidentielle depuis la pause forcée par la pandémie en avril, le cumul 2020 (28 038 mises en chantier) dépasse tout juste celui des huit premiers mois de 2019 (28 000 mises en chantier)», a souligné Paul Cardinal, directeur de l’APCHQ, par communiqué.

Parmi les mises en chantier survenues en août au Québec, c’est la construction de logements collectifs - appartements, maisons jumelées et maisons en rangée - qui a contribué largement à la hausse. Des 3624 mises en chantier totales dans la province le mois dernier, 3186 sont attribuables aux logements collectifs, en hausse de 21 %.

Du côté des maisons individuelles, les chiffres de 2019 et de 2020 sont demeurés stables, à 440 versus 438 mises en chantier.

Parmi les régions métropolitaines, quatre ont enregistré une croissance en août, dont Sherbrooke où le nombre de mises en chantier a triplé (+200 %) par rapport à la même période de l’an dernier. Gatineau (+69 %), Québec (+54 %) et Montréal (+6 %) n’ont pas été en reste. En revanche, les marchés de Trois-Rivières (-17 %) et de Saguenay (-56 %) ont été en perte de vitesse.

En mettant en perspective les huit premiers mois de 2020, le portrait des mises en chantier est toutefois négatif à Montréal (-6 %) et à Gatineau (-14 %), et il est moins important à Québec (+13 %) et Sherbrooke (+17 %). Par contre, après huit mois, Saguenay et Trois-Rivières ne sont plus en terrain négatif, avec des hausses cumulatives des mises en chantier de 39 et 28 %.

Au cours des 12 derniers mois, soit de septembre 2019 à août 2020, 43 570 mises en chantier ont eu lieu au Québec, en baisse de 3 %.

Rappelons que la reprise des chantiers liés à des livraisons d’unités prévues au plus tard le 31 juillet dernier avait pu reprendre le 20 avril dernier, après cinq semaines d’arrêt forcé par la crise sanitaire. La reprise de l’activité de tous les secteurs de l’industrie de la construction a été autorisée à compter du 11 mai.