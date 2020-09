Le PEPS a 50 ans

Photo courtoisie

Le 9 septembre 1970, un nouveau centre sportif d’avant-garde ouvre officiellement ses portes à la clientèle, sur le campus de l’Université Laval. L’architecte Jean-Marie Roy conçoit les plans du complexe. Les travaux débutent le 14 juillet 1969 et se poursuivent jusqu’à l’automne 1970. Le Pavillon de l’éducation physique et des sports (PEPS), inau-guré le 22 janvier 1971 par le recteur Louis-Albert Vachon, aura coûté 7,5 millions de dollars. En 1980, les installations, jusque-là accessibles uniquement aux membres de la communauté universitaire, sont ouvertes à toute la population. Cinquante ans plus tard, jour pour jour, les départements d’Éducation physique et de Kinésiologie, de concert avec le Service des activités sportives de l’Université Laval, lanceront officiellement les Fêtes du 50e anniversaire du PEPS ce matin lors d’une conférence de presse. Sur la photo, le PEPS bâti en deux phases : béton (1970) et verre et acier (2013).

Vaincus, mais pas abattus

Félicitations aux White Sox de Charlesbourg, Atome B, pour leur titre de finalistes des séries éliminatoires. Après avoir remporté avec panache le championnat de la saison régulière, les White Sox ont connu d’excellentes séries éliminatoires avant de baisser pavillon en grande finale. Sur la photo, à l’arrière, les entraîneurs adjoints Yanick Fortin et Simon Baillargeon ; l’entraîneur-chef Simon L’Heureux et l’entraîneur adjoint Jonathan Charest. Dans la rangée du milieu, Lukas Bouchard, l’entraîneuse adjointe Caroline Poitras, William Gravel, Charlie Fortin, Charles-Antoine Charest et Nicolas L’Heureux. À l’avant, Édouard Demers, Charles Blouin (élu joueur du match), Olivier Baillargeon, Jayden Blouin et Benjamin Gagné.

Centenaire

Port-au-Persil (Charlevoix) a maintenant sa centenaire en la personne de Thérèse Bouchard (photo). Née le 4 septembre 1920 à Tadoussac, Thérèse Tremblay s’est mariée en 1945 avec le capitaine Ulysse Bouchard de Port-au-Persil (près de Saint-Siméon) ; ils s’y sont installés. Le couple a eu 8 enfants (dont 6 encore vivants). Veuve à l’âge de 50 ans, elle a dû travailler fort pour subvenir aux besoins de toute la famille. Aujourd’hui âgée de 100 ans, elle vit toujours dans la maison familiale avec son fils, Yvan. Elle a 15 petits-enfants (dont l’humoriste Alex Perron) et 12 arrière-petits-enfants. Joyeux centenaire, ma chère Thérèse.

Bonne fête, Raymond

Raymond Larochelle (photo), qui habite à la Résidence du Campanile dans l’arrondissement Sainte-Foy, à Québec, a eu 98 ans le 31 août dernier. Toujours épaulé par son épouse, Germaine Gosselin, depuis 75 ans, Raymond a travaillé fort toute sa vie pour subvenir aux besoins de sa nombreuse famille. Le couple a eu 10 enfants (dont 7 encore vivants), a 8 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants---. Selon ses proches, Raymond est tout un raconteur d’histoires. Il est apprécié de tout son monde. Malgré une légère perte d’autonomie, il conserve sa joie de vivre.

Anniversaires

Bob Hartley (photo), entraîneur-chef de l’Avangard d’Omsk, dans la Ligue continentale de hockey (KHL), 60 ans... François Reny, guide-animateur, pour le Voyagiste de Québec, 73 ans... Carl Bolduc, de Filtre Plus à Québec, 46 ans... Jean-Paul Lessard, de Saint-Frédéric de Beauce, chauffeur/livreur pour Métro division des viandes, 59 ans... Adam Sandler, acteur américain de télé et de cinéma, 54 ans... Michelle Williams---, actrice américaine de télé et de cinéma, 40 ans. Michael Bublé, chanteur canadien---, 45 ans... Hugh Grant, acteur britannique, 60 ans... Lucien Francœur---, poète, auteur-compositeur--interprète, 72 ans.

Disparus

Le 9 septembre 2017. Tex Lecor (photo), 84 ans, peintre, chanteur et comédien québécois... 2017. Pierre Pilote, 85 ans, ex-défenseur des Black Hawks de Chicago (1955-1968) et de Leafs (1968-69)... 2016. James Stacy, 79 ans, acteur américain... 2014. Bob Suter, 57 ans, hockeyeur sur glace américain... 2013. Marc Thibault, 48 ans, et Daniel Dubé, 56 ans, de la Garde côtière canadienne... 2008. Jacques de Blois, 76 ans, architecte artiste et peintre de Québec... 2008. Richard Monette, 64 ans, acteur, réalisateur et administrateur d’origine québécoise... 2006. Émilie Mondor, 25 ans, athlète--- québécoise... 1999. Jim Catfish Hunter---, 53 ans, lanceur des ligues majeures... 1976. Mao Tsé-toung, 82 ans, président du Parti communiste de Chine populaire... 1915. Al Spalding, 65 ans, ancien joueur de baseball et fabricant d’articles de sport.