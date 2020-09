Le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke a reçu un cadeau totalement inespéré

Après quatre saisons à McGill dont les trois premières comme maraudeur, le secondeur Jean-Philippe Hudon poursuivra sa carrière en Estrie. Bachelier en kinésiologie, Hudon souhaitait ajouter un baccalauréat en physiothérapie à son curriculum. Sa demande n’a toutefois pas été acceptée à McGill.

«Je devais penser aux 30 prochaines années de ma vie et non pas seulement à ma prochaine saison, a raconté Hudon pour expliquer sa décision. J’ai tenté de rester à McGill, mais mon plan n’a pas fonctionné. C’était dans mes plans d’étudier en physiothérapie depuis ma sortie du cegep.»

«Les entraîneurs étaient au courant de mes démarches, mais nous avons eu la mauvaise surprise que je ne sois pas accepté à McGill, de poursuivre le meneur de son équipe l’an dernier avec 36,5 plaqués. Le plus difficile fut de dire bye à mes coéquipiers. Dans le groupe des recrues de 2016, on avait tous hâte de disputer notre 5e année. Ça me laisse un goût amer, mais je suis excité d’avoir été accepté en physiothérapie à Sherbrooke.»

En plus de Sherbrooke et McGill, Hudon avait soumis des demandes à Laval, Montréal et à Ottawa, demandes qui ont été refusées. «Il n’était pas question que j’arrête de jouer au football, a-t-il résumé. J’aime trop ça Je vais arrêter quand le football ne voudra plus de moi. À Laval, j’aurais pu retourner à la maison pour une certaine période alors qu’à Ottawa, je n’aurais pas eu à affronter mes anciens coéquipiers, ce qui aurait été l’option la plus facile.»

L’arrivée d’un vétéran comme Hudon tombe à point pour le Vert & Or qui misera de nouveau sur une équipe très jeune. «C’est un cadeau pour les deux. Sherbrooke m’offre la chance de poursuivre ma carrière et j’aurai la chance de les aider. C’est un bonus de pouvoir disputer une saison de plus. Je vis une période d’adaptation, mais il s’agira d’une belle expérience. J’ai débuté l’entraînement avec les gars. Je veux faire mes preuves et faire ma place tranquillement. Par la suite, je partagerai mon expérience. Les entraîneurs ont été surpris la première fois que je les ai appelés. Pour le moment, ils étudient les options à savoir s’ils vont m’utiliser comme secondeur ou maraudeur.»

En 2016 à ses débuts universitaires, il avait été élu sur l’équipe d’étoiles à la position de maraudeur.

Parce qu’il a complété un baccalauréat et qu’il a été refusé à McGill, les règles de transfert qui prévoient qu’il doive passer une saison à l’écart ne s’appliquent pas. Il pourra donc jouer dès cette année s’il y a une saison et sera aussi éligible en 2021. «Si on ne joue pas en 2020, je vais pouvoir me familiariser avec l’équipe et la ville, apprendre le livre de jeux et me concentrer sur l’école.»