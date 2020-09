«L’éléphant blanc» fête ses 50 ans

L’Université Laval a lancé mercredi les activités marquant les célébrations du 50e anniversaire du PEPS qui a ouvert ses portes le 9 septembre 1970.

La rectrice Sophie D’Amours était présente pour l’occasion tout comme certains des anciens directeurs du Service des activités sportives (SAS).

« Le PEPS est un grand symbole de fierté et génère un sentiment d’appartenance fort, a raconté Mme D’Amours qui a pratiqué le water-polo au PEPS à son arrivée à Québec à l’âge de 15 ans. Les dirigeants ont fait preuve de détermination et d’audace pour faire progresser l’idée de ce projet. Le PEPS est une icône du monde sportif et un milieu unique qui réunit l’enseignement, la recherche et le sport. »

Ancienne capitaine du programme de basketball du Rouge et Or et maintenant directrice du SAS, Julie Dionne veut poursuivre dans la même veine. « Je fais la promesse de poursuivre le travail des bâtisseurs qui nous ont transmis la passion qui coule dans nos veines. Le contexte n’est pas celui que nous aurions voulu, mais nous mettrons tout en œuvre pour célébrer de belle façon ces 50 ans malgré la pandémie et les contraintes sanitaires. »

Sept ambassadeurs

Le comité organisateur des Fêtes du 50e anniversaire a déniché sept ambassadeurs qui témoigneront de leur passage au PEPS. Du nombre, on retrouve Jean-Marie De Koninck qui a tout connu du centre sportif de ses premiers pas en 1970 jusqu’à nos jours. Ancien nageur et entraîneur-chef du Rouge et Or, fondateur de l’Opération Nez rouge et maintenant président du conseil d’administration, le professeur émérite au Département de mathématiques et de statistiques a accueilli comme une bouffée d’air frais la construction du PEPS.

« C’est un rêve qui devenait réalité de pouvoir s’entraîner dans une piscine de qualité, a raconté celui qui a porté les couleurs du Rouge et Or de 1966 à 1970 avant de prendre les rênes de l’équipe en 1978. À l’époque, on enviait McGill qui comptait sur une vieille piscine, mais on ne pensait jamais miser sur une infrastructure aussi moderne. Je me suis toujours senti privilégié. »

« L’attente a été longue et la construction contestée parce que certains croyaient que le PEPS allait devenir un éléphant blanc, de poursuivre De Koninck. On a pu compter sur des visionnaires tels Mgr Vachon (qui était recteur de l’Université Laval) et l’abbé Gingras. Alors que la recherche et l’enseignement étaient la priorité, la construction du PEPS a été une révolution dans le milieu universitaire. Les gens ont réalisé que c’était possible d’offrir enseignement et pratique du sport. »