Les Américains inquiets pour l’élection du 3 novembre

Depuis plusieurs semaines déjà nous assistons à des appels répétés à la vigilance de la part des deux formations politiques. Si Donald Trump répète qu’il pourrait ne pas se soumettre aux résultats et qu’il invite des électeurs à voter deux fois, les démocrates avancent qu’un service postal trop politisé puisse affecter l’issue du scrutin puisque leurs partisans s’exprimeront plus par la poste.

Ce climat malsain entraîne des conséquences sur le niveau de confiance de la population envers le processus électoral. C’est du moins ce que révèle un sondage du Pew Research Center dévoilé hier. Si l’inquiétude gagne de plus en plus d’électeurs, ce sont les démocrates dont le degré de confiance est le plus affecté.

Ce sont les deux tiers de nos voisins du sud qui croient que la pandémie aura une incidence sur le déroulement de l’élection, vingt-trois pour cent d’entre eux affirmant que les retombées seront importantes. Il y a cependant un écart significatif entre les perceptions des républicains et celles des démocrates. Ces derniers expriment beaucoup plus de doutes que leurs adversaires républicains.

Le coup de sonde du Pew réalisé en avril, permet aussi de dégager d’autres tendances. Par exemple, il confirme que les républicains seront plus nombreux à se déplacer le 3 novembre pour enregistrer leur préférence. Les partisans du président et ceux de son adversaire présentent ici des profils diamétralement opposés.

Un comportement que reflète bien l’attitude des deux candidats. Là où Joe Biden encourage le port du masque, la distanciation sociale et la prudence lors des rassemblements, Donald Trump défie ouvertement les règles les plus élémentaires. Les deux hommes connaissent bien leur clientèle.

Démocrates et républicains divergent aussi d’opinion sur les modifications à apporter aux procédures. Un grand total de 70% de tous les électeurs souhaitent être en mesure de voter par la poste s’ils en expriment le besoin. Chez les démocrates ils sont 87% à le souhaiter contre 49% seulement du côté républicain.

Les républicains seraient aussi plus exigeants sur les modalités entourant l’inscription sur la liste électorale ainsi que sur les modalités à respecter pour voter par correspondance. Ils seraient plus expéditifs que l’ensemble de la population à rejeter des électeurs.

Je me suis intéressé à ce sondage d’abord parce qu’il vient appuyer les stratégies des équipes démocrate et républicaine. Comme on le souligne régulièrement, les États-Unis sont divisés et le contraste entre les deux campagnes présidentielles est frappant.

Le sondage a également retenu mon attention parce qu’il confirme une de mes craintes. Si nos voisins remettent déjà en question le déroulement du vote, ils pourraient très bien remettre en question la validité du résultat, peu importe qui sortira gagnant.

Je ne considère pas que ce soit alarmiste d’envisager des soulèvements si le résultat est serré. Il serait souhaitable que la marge de victoire du gagnant soit appréciable. Une victoire sans partage donnant moins de prise aux contestations.