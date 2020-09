Les combattants de la liberté

La scène se déroule en 2060. Joëlla, 9 ans, rend visite à son grand-père.

« Papi, à l’école, on doit faire le portrait d’une personne qu’on admire et je t’ai choisi. Maman m’a dit que tu as fait la guerre quand tu étais jeune. C’est vrai ?

— Oui, ma puce, mais ça fait longtemps, il y a 40 ans !

— Pourquoi tu ne parles jamais de ça ?

— Oh, parce que ce ne sont pas de bons souvenirs... C’était une période très dure, les gens ont beaucoup souffert...

— Qu’est-ce qui s’est passé ?

— Sous prétexte de lutter contre un virus, des gens mal intentionnés ont occupé le Québec et imposé toutes sortes de lois qui restreignaient nos libertés. On ne pouvait plus rien faire. La police surveillait nos moindres faits et gestes...

— Qu’est-ce que tu veux dire ?

— À l’époque, il y avait ce qu’on appelait des magasins. Des endroits où tu allais pour acheter toutes sortes de choses. Eh bien, un jour, le gouvernement a dit : “Si tu veux entrer dans un magasin, tu dois porter un masque...”

— HEIN ?

— Oui. Il fallait aussi que tu te laves les mains...

— Mais c’est épouvantable !!! C’est révoltant !!!

— Heureusement, partout au Québec, des citoyens courageux ont refusé de suivre ces ordres ignobles. C’est ainsi que dans un sous-sol de Limoilou, un soir de septembre, j’ai formé une cellule de résistance avec mon frère. »

Joëlla, admirative : « Wow ! Tu n’avais pas peur ?

— Oui, bien sûr, mais souviens-toi de ça, ma petite : il ne faut jamais s’écraser devant l’injustice ! Jamais ! Vaut mieux mourir debout que vivre à genoux ! »

Il lève le poing en l’air, comme l’a fait la députée Catherine Dorion dans sa jeunesse...

« Alors, qu’est-ce que vous avez fait ?

— On a organisé le débarquement ! Un matin, mon frère, moi et deux de nos amis sommes entrés dans un café sans masque ! »

Joëlla a les yeux gros comme des pièces d’un dollar.

« C’était dangereux ?

— Très !!! D’ailleurs (le grand-père refoule un sanglot), un de nos amis est tombé au combat...

— Il est mort ???

— Non, il a reçu une contravention... Mais nous avons appelé SOS Tickets et nous l’avons contestée !

— Il y avait des filles dans la résistance ?

— Bien sûr ! La plus courageuse se prénommait Lucie. Une comédienne qui avait des connaissances incroyables en épidémiologie. Elle a mis de côté une brillante carrière internationale pour combattre à nos côtés ! Qui sait ce qu’elle aurait pu devenir sans cette maudite guerre ? Elle serait peut-être dans le dernier Star Wars, que tu as vu au Salon holographique, hier...

— Pourquoi il n’y a pas de statues à votre effigie, papi ? »

Le grand-père a les yeux pleins d’eau...

« Parce qu’ils ont préféré ériger une statue au chercheur qui a créé un vaccin... Vaccin qu’ils nous ont inoculé de force !!! »

Il fond en larmes.

Sa petite-fille le prend dans ses bras et dit : « Papi, merci pour tout ce que tu as fait ! Je ne savais pas qu’on avait un héros dans la famille ! »ssi que tu te laves les mains...

— Mais c’est épouvantable !!! C’est révoltant !!!

— Heureusement, partout au Québec, des citoyens courageux ont refusé de suivre ces ordres ignobles. C’est ainsi que dans un sous-sol de Limoilou, un soir de septembre, j’ai formé une cellule de résistance avec mon frère. »

Joëlla, admirative : « Wow ! Tu n’avais pas peur ?

— Oui, bien sûr, mais souviens-toi de ça, ma petite : il ne faut jamais s’écraser devant l’injustice ! Jamais ! Vaut mieux mourir debout que vivre à genoux ! »

Il lève le poing en l’air, comme l’a fait la députée Catherine Dorion dans sa jeunesse...

« Alors, qu’est-ce que vous avez fait ?

— On a organisé le débarquement ! Un matin, mon frère, moi et deux de nos amis sommes entrés dans un café sans masque ! »

Joëlla a les yeux gros comme des pièces d’un dollar.

« C’était dangereux ?

— Très !!! D’ailleurs (le grand-père refoule un sanglot), un de nos amis est tombé au combat...

— Il est mort ???

— Non, il a reçu une contravention... Mais nous avons appelé SOS Tickets et nous l’avons contestée !

— Il y avait des filles dans la résistance ?

— Bien sûr ! La plus courageuse se prénommait Lucie. Une comédienne qui avait des connaissances incroyables en épidémiologie. Elle a mis de côté une brillante carrière internationale pour combattre à nos côtés ! Qui sait ce qu’elle aurait pu devenir sans cette maudite guerre ? Elle serait peut-être dans le dernier Star Wars, que tu as vu au Salon holographique, hier...

— Pourquoi il n’y a pas de statues à votre effigie, papi ? »

Le grand-père a les yeux pleins d’eau...

« Parce qu’ils ont préféré ériger une statue au chercheur qui a créé un vaccin... Vaccin qu’ils nous ont inoculé de force !!! »

Il fond en larmes.

Sa petite-fille le prend dans ses bras et dit : « Papi, merci pour tout ce que tu as fait ! Je ne savais pas qu’on avait un héros dans la famille ! »