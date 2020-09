Les favoris sont en vacances

Le Heat de Miami est devenu la première équipe à se tailler une place dans les finales d’association, mardi, en éliminant les Bucks de Milwaukee grâce à un gain de 103 à 94 lors du cinquième match.

Les Bucks étaient considérés comme les favoris en vertu de leur fiche de 56-17 qui leur a permis de mener toute la NBA en saison régulière.

La formation du Wisconsin avait pourtant pris les devants 28 à 19 au premier quart, mais le Heat a été en mesure de retraiter au vestiaire, à la mi-temps, avec une avance de six points grâce à un deuxième quart qu’il a dominé 33 à 18. La formation floridienne n’a plus jamais regardé derrière elle par la suite.

Le Heat a bénéficié de la contribution de plusieurs joueurs, alors que six d’entre eux ont terminé la rencontre avec plus de 10 points. Jimmy Butler et Goran Dragic ont été les plus productifs, en amassant chacun 17 points. Butler a aussi ajouté 10 rebonds et six passes décisives.

Les Bucks devaient se débrouiller sans leur joueur vedette Giannis Antetokounmpo, blessé à la cheville droite. Il avait subi cette blessure lors du troisième match de la série et l’avait aggravée lors du quatrième duel. En son absence, Khris Middleton a mené l’attaque des siens, mais ses 21 points n’ont pas été suffisants pour prolonger d’au moins un match le parcours éliminatoire de sa formation.

En finale de l’Association de l’Est, les Bucks affronteront le gagnant du duel entre les Raptors de Toronto et les Celtics de Boston. La formation du Massachusetts mène la série 3-2.

LeBron James s’occupe des Rockets

Photo AFP

LeBron James n’entendait pas à rire lors du troisième match de la série entre les Lakers de Los Angeles et les Rockets de Houston, propulsant la formation californienne vers un gain de 112 à 102.

L’athlète de 35 ans a inscrit 36 points, un sommet dans le match, en plus de récolter sept rebonds et cinq passes décisives. Il a grandement été aidé par Anthony Davis et Rajon Rondo, qui ont respectivement obtenu 26 et 21 points.

La réplique est venue de James Harden et Russell Westbrook du côté de la formation texane. Le premier a amassé 33 points, tandis que le second en a eu 30.

Les Lakers ont maintenant une avance de 2-1 dans leur série.