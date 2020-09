Mise à jour vers Android 11, plus une évolution qu’une révolution

Mise en ligne hier, la nouvelle version du système mobile Android de Google pourra être installée sur les appareils Pixel du même groupe. Les téléphones de fabricants tiers devront patienter quelques semaines, voire quelques mois avant de profiter des nouveautés d’Android 11.

Parmi ces dernières, vous pourrez, comme pour une capture d’écran, enregistrer ce qui se passe sur votre téléphone. Donc, nul besoin d’applis supplémentaires, cette fonction est désormais intégrée dans Android 11 qui inclut les touches sur l’écran et, pour l’audio, le son de votre micro, de votre appareil ou les deux à la fois.

Intégration des messageries

Les messageries sont intégrées, ce qui signifie que vous pourrez voir, répondre et contrôler vos conversations de plusieurs applications de messagerie au même endroit.

Il suffira de sélectionner les personnes les plus importantes ou celles avec qui vous écrivez le plus souvent. Ces conversations prioritaires seront affichées sur votre écran de verrouillage afin de ne rien manquer d’important.

Sortie audio à la volée

Lorsque vous écoutez votre musique ou regardez une vidéo, il sera facile de modifier la sortie audio, de vos écouteurs par exemple à votre haut-parleur, instantanément, sans rien manquer.

Android Auto

Il y a maintenant plus de 500 modèles de véhicules compatibles avec Android Auto. Google indique également la compatibilité des autoradios pour ceux qui auront fait installer un nouvel appareil dans leur véhicule. Consultez les listes sur ce lien.

De plus, lorsque vous connectez votre téléphone à l’interface de votre véhicule, les applications Android d’affichent automatiquement – pour obtenir un itinéraire, jouer de la musique ou pour faire un appel.

Autorisations uniques

Le système Android étant « gratuit », vous savez qu’il y a de nombreuses autorisations à attribuer aux fonctions et aux applications que vous utilisez, lesquelles envoient ou non des données personnelles à Google et autres à des fins publicitaires. Cependant, limiter les accès limite autant les fonctions du système.

Sur Android 11, Google vous permet de donner à une application des autorisations uniques pour accéder à votre microphone, votre caméra ou encore votre géolocalisation. Aussitôt terminée, l’autorisation précédemment donnée se désactive.

Il sera donc possible de tout limiter pour protéger votre vie privée en sachant qu’une application ne dispose pas d’accès perpétuel à votre emplacement ou à votre microphone, par exemple.

De plus, si vous n'utilisez pas l'application pendant un certain temps, Android réinitialisera vos autorisations et vous devrez accorder à nouveau l'accès à l'application lors de son prochain lancement.

Sécurité renforcée

Avec plus de 2,5 milliards d’appareils en circulation et plus de 50 milliards d’applications analysées chaque jour, la sécurité n’est pas une mince tâche chez Google.

Cette sécurité est assurée par Google Play Protect qui analyse automatiquement par couches toutes les applications contre les logiciels malveillants. Et comme un nouveau système est par définition plus sécuritaire que le précédent, voilà un autre argument pour l’installer.

En terminant, si vous possédez un téléphone Android compatible, surveillez l’arrivée prochaine de la mise à jour à la version 11. Les propriétaires d’appareils Pixel compatibles peuvent l’installer dès maintenant.

Toutes les infos sur Android 11, en anglais seulement.