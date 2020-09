Quand la routine dirige ta vie vers la platitude

Depuis 40 ans, je suis l’épouse d’un homme que je pourrais qualifier d’ennuyant. On s’est connus adolescents et on ne s’est jamais lâchés, malgré ce mauvais côté chez lui, puisque j’avais de l’énergie et du dynamisme pour deux. On a eu trois enfants qui sont aujourd’hui parents eux-mêmes. Notre vie dans l’ensemble fut correcte. Rien pour se plaindre en tout cas.

Mais l’arrêt de toute activité de loisirs extérieurs pendant la pandémie a mis en lumière ce qui me manquait dans ma vie, sans que j’aie mis le doigt dessus avant. Mon homme est plate. Rien ne peut le décider à s’intéresser à quoi que ce soit, autrement qu’à ses activités de retraité de la fonction publique comme : lire son Journal, regarder la température dehors et prendre ses trois cafés. Pour le reste, c’est le néant !

J’avais pris ma retraite en décembre 2019, mais je n’avais pas eu le temps de m’y habituer, encore moins d’évaluer ce que je gagnais à ne plus avoir à aller travailler à l’extérieur chaque matin, quand la COVID est arrivée. C’est entre la mi-mars et la mi-juillet que j’ai pu mesurer l’ampleur du désastre. Nos enfants et petits-enfants--- n’ayant de contacts avec nous que par Skype, je me suis retrouvée à parler avec un mur.

Au sens propre comme au figuré, d’ailleurs, parce que je pense que mon homme vit mieux dans le silence. Est-il possible, Louise, qu’on ait pu vivre aussi longtemps ensemble sans que je me rende compte de l’écart qu’il y avait entre nous ? Tu me diras que j’ai pris ma retraite au mauvais moment, mais comment j’ai pu vivre aussi longtemps avec quelqu’un sans me rendre compte de sa vraie nature ?

Malgré le déconfinement, il ne veut toujours pas remettre le nez dehors. Pas plus pour aller marcher au parc avec moi que pour aller manger au resto. Heureusement qu’il accepte les livraisons Saint-Hubert, sinon je serais condamnée à cuisiner tous nos repas jusqu’à la fin de mes jours.

On voit nos garçons et leurs familles par roulement, ce qui me donne un peu d’air et qui semble réjouir mon mari. Mais quand je me plains aux enfants du côté ermite de leur père, ils me répliquent qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil et que je n’ai d’autre choix que de m’y faire. Est-ce possible d’avoir été aussi aveugle que ça pendant 40 ans ?

Retraitée en manque

Eh oui, ça se peut ! Quand on amorce sa vie d’adulte, qu’on commence en même temps une carrière, qu’on est occupée à mettre au monde des enfants et à pourvoir à leur éducation en même temps qu’on se bâtit une vie sociale, il est normal de perdre de vue l’être qui nous accompagne au plus près, parce que lui aussi suit le même parcours. Même si c’est difficile, l’important est de lui faire part de vos manques, car il ne peut les deviner. Courage ! C’est en parlant qu’on se fait entendre !