Québec renforce son programme pour la protection du patrimoine bâti

Québec va décaisser 21,6 millions $ pour presque doubler le montant de son programme visant à protéger le patrimoine immobilier de la province.

C’est ce qu’a annoncé mercredi la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, à McMasterville, en Montérégie.

Cette somme s’ajoute donc à un montant de 30 millions $ déjà annoncé en décembre dernier pour le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier qui vise à outiller les citoyens, les villes et les MRC pour la protection du patrimoine immobilier à la grandeur du Québec.

Ainsi, toutes les demandes admissibles reçues depuis son ouverture en décembre 2019 pourront être acceptées, a indiqué le cabinet de la ministre Nathalie Roy, par communiqué.

«La restauration de notre patrimoine bâti nécessite quantité de ressources et nous sommes déterminés à en faire plus pour répondre aux besoins. Par cet investissement, notre gouvernement pose un geste significatif pour soutenir le milieu municipal et les citoyens dans leurs efforts de protection du patrimoine de proximité. J'ai la volonté ferme de poursuivre nos actions en ce sens», a dit cette dernière.

Au total, ce sont donc 96 ententes qui seront signées prochainement avec 54 MRC et municipalités réparties dans 14 régions administratives du Québec.