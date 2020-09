Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 10 septembre:

«La galère»

Début de la deuxième saison sur les chapeaux de roues alors qu’Isabelle (Geneviève Rochette) entretient un horaire de travail fort chargé. Par contre, les conséquences de son absence du domicile familial se font sentir. De son côté, Claude (Anne Casabonne) perd patience avec Lou (Alice Morel-Michaud).

Jeudi, 11 h, Unis TV.

«L’indice Mc$ween»

Pour la première de la saison, Pierre-Yves et Paul-Antoine se penchent sur les conseils de robots-conseillers. Le chanteur de Bleu Jeans Bleu, Mathieu Lafontaine, détaille le modèle d’affaires du groupe. Aussi, on s’intéresse à l’argent qu’il est possible d’économiser en arrêtant de fumer et à l’importance des finances devant la justice.

Jeudi, 19 h 30, Télé-Québec.

«Le trip à trois»

Le temps de cette comédie, Mélissa Désormeaux-Poulin joue Estelle, une femme déterminée à briser l’image sage qu’elle projette et mettre du piquant dans son quotidien. Son plan est simple, croit-elle: vivre une expérience sexuelle à trois personnes, mais sans la présence de son mari (Martin Matte).

Jeudi, 20 h, TVA.

«Deux Amériques, une élection»

Il reste déjà moins de deux mois avant la tenue des prochaines élections américaines. La course aux clés de la Maison-Blanche est bien lancée. Correspondants et envoyés spéciaux présentent leurs reportages dépeignant le portrait actuel des États-Unis et des enjeux auxquels le pays fait face.

Jeudi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Station Potluck»

L’invitée du jour: la comédienne Debbie Lynch-White dont on dévoile l’ADN culinaire. À déguster: salade de homard, cavatellis et bistecca Florentina. La collaboratrice surprise: Elena, la maman de Stefano Faita, se rend sur le plateau et vient donner un cours de pâtes.

Jeudi, 21 h, Zeste.

«Espionne par amour»

Drame romantique se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale et dans lequel Cate Blanchett est Charlotte Gray, une Écossaise follement amoureuse d’un pilote britannique rencontré à Londres. Lorsque celui-ci est porté disparu, elle joint les rangs de la Résistance française afin de le retrouver.

Jeudi, 21 h, MAX.

«Résistance: la police face au mur»

La police de Longueuil doit faire face à plusieurs défis. Son nouveau chef, Fady Dagher, a de grandes idées en tête pour changer les choses au sein des forces de l’ordre au cours des prochaines années. On le suit dans ce documentaire.

Jeudi, 22 h, Canal D.