Redécouvrir Montréal!

Comme sur d’autres enjeux, un conflit de générations surgit au moment de parler de l’avenir de Montréal et... de ce qui agace !

Alors que les baby-boomers s’arrachent les cheveux entre les cônes orange, les nouveaux sens uniques et l’omniprésence des vélos, les jeunes, plus attachés à un iPhone qu’à une voiture, voient d’un bon œil Projet Montréal et son Réseau express vélo.

Montréal, la championne

Pourtant, ma génération n’a pas à se surprendre de cette orientation « Qualité de vie ». Depuis plusieurs années, la croissance effrénée de Toronto ou Vancouver contraste avec Montréal, particulièrement par l’écart de richesse, le nombre d’homicides et le coût des loyers. Depuis 2014, l’Institut de Montréal présente d’ailleurs l’analyse « Comparer Montréal » incluant 14 grandes villes, et chaque année, notre métropole est au sommet quant à la qualité de vie de ses résidents dans ce palmarès nord-américain, devançant Toronto, mais aussi San Francisco, Vancouver ou Boston. Mais, cet exercice classe aussi Montréal au... 13e rang sur 15 pour le pire temps perdu dans la circulation !

Tranche de vie...

Vendredi soir 20 h, on sort affamés du Cinéma Beaubien après le fascinant documentaire Jukebox qui raconte la naissance de notre star-système. On se commande nos dumplings préférés : « Prêt dans quinze minutes, monsieur !». Direction Saint-Denis et Roy, via Rosemont vers Saint-Denis, mais oups, c’est bloqué. Prudent U-turn entre deux cônes, vers Saint-Hubert direction sud. Saint-Grégoire vers Saint-Denis ? Bloqué. OK... rue Boucher ! Saint-Denis est toujours en chantier rendu au bout. Passé à l’ouest de Saint-Denis, Drolet sud jusqu’à Saint-Joseph, forcé de retourner vers l’ouest ! U-turn (je m’énerve un peu) sur Saint-Joseph vers l’est pour rejoindre Saint-Denis, enfin ouverte. Ouf ! Heureusement, je sors du cinéma, il fait beau, j’ai encore 32 km d’autonomie électrique au compteur et une blonde qui me dit d’accueillir la situation (!), qu’on réchauffera les dumplings au micro-ondes...

Partager une vision pour Montréal

Construire le Réseau express vélo rend donc Saint-Denis impraticable dans les deux sens, de Jean-Talon à Saint-Joseph. Comment le savoir ? Pourtant, je suis au fait de l’actualité, j’ai un téléphone intelligent, j’ai acheté mes billets de cinéma et ma bouffe en ligne, je paie aussi des taxes municipales à Montréal, et jamais je n’ai vu trace des entraves liées au chantier majeur rue Saint-Denis.

Faut croire que selon l’administration de la Ville, j’aurais dû savoir. N’est-il pas là, le problème ? Projet Montréal devrait communiquer l’ampleur et les répercussions de sa vision, de ses choix sur le court et le long terme. Court terme ? Qu’on affiche entraves et routes alternatives, qu’on offre une vraie application « info-travaux ». Le site internet du même nom, lui, fait juste... peur !

Long terme ? Rappelez-nous qu’à Montréal il fait bon vivre. Mme Plante, faites-nous découvrir le charme d’une métropole où chacun a sa place. Et tant qu’à ajouter 30 $ pour les transports en commun au coût d’immatriculation de notre véhicule, offrez une heure gratuite de Bixi !

Montréal vaut bien ça. Pour ses citoyens, mais... pour « la visite » aussi !