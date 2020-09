Travail et études: 13 trucs pour rester concentré toute la journée

Tu passes un peu trop de temps à scroller sur Facebook et Instagram durant ta journée de travail? Distractions, manque de motivation, fatigue: les nuisances à la productivité sont nombreuses. Voici 13 trucs pour garder le «focus» en tout temps.

1. L’horaire fixe

Si tu es un pro de la procrastination ou que tu es habitué par les heures supplémentaires, tu te dis peut-être que de travailler en dehors de ton horaire régulier te permettra d’avancer certains projets. C’est un piège! Le but, c’est d’être productif quand c’est le bon moment, afin de pouvoir profiter efficacement de ton temps personnel pour toi.

Garde un horaire fixe, et laisse le travail au travail quand le moment est venu de partir. Et plus tu restes concentré longtemps sur un même problème, moins tu réussiras à le résoudre. Ça vaut la peine de «partir» pour mieux revenir.

2. L’endroit fixe

À chacun son espace de prédilection! Trouve l’endroit où tu te sens bien et où tu ne seras pas dérangé par des bruits ambiants. Le simple fait de devoir choisir un lieu de travail te fait perdre du temps de concentration. Cet endroit est primordial, mais doit rester stable.

Essaie également de te séparer du lieu que tu as désigné pour travailler lorsque tu n’es pas en mode job. La cassure est importante.

3. L’art de la pause

Pas besoin d’aller jouer au ballon-chasseur pour te faire une récréation. Les pauses sont primordiales et l’auteur Tony Schwartz, à la tête de la firme de mieux-être Energy Project, en fait d’ailleurs son cheval de bataille. En s’appuyant sur plusieurs travaux scientifiques, Schwartz suggère de travailler 90 minutes puis de prendre un break pour faire de l’exercice, manger ou faire la sieste, et ainsi de suite.

Unsplash | Sarah Ball

Pourquoi 90 minutes? Il s’agit de la durée d’un cycle pendant lequel l’énergie d’un humain fluctue de la pleine concentration à la fatigue.

Si tu utilises un ordinateur pour travailler, ajoute à tes pauses la technique 20-20-20. Toutes les 20 minutes, fixe un objet situé à environ 20 mètres pour une durée de 20 secondes. Cela enlèvera de la pression sur tes yeux et empêchera l’écran de freiner ta concentration.

4. À chacun sa liste

Une bonne liste de tâches à faire, communément appelée la «to do list», est primordiale pour une saine organisation de tes priorités. Une liste ne devrait jamais compter d’éléments à faire sur une période plus longue que 24 à 48 heures et devrait idéalement être rédigée à l’avance. Prends cinq minutes avant de terminer ta journée pour effectuer ta liste du lendemain. Tu partiras l’esprit tranquille, tu pourras compter sur de bonnes heures de sommeil et attaquer rapidement tes projets au réveil.

Tu peux aussi joindre quelques «don’t do» à ta liste. Exemple: ne pas aller sur Facebook en après-midi. Cela te donnera de petits objectifs inversés!

Pour t’aider à bien comprendre tes priorités, tu peux te baser sur la matrice d’Eisenhower, qui divise en quatre quadrants les tâches importantes et urgentes, les tâches importantes mais non urgentes, les tâches non importantes mais urgentes et les tâches non urgentes et non importantes.

5. Une chose à la fois

Jongler avec plusieurs tâches en même temps peut te faire perdre jusqu’à 40% de ta productivité, selon une étude de l’Université du Michigan. Bref, le multitasking est à éviter. Tout le monde croit être en mesure d’avancer plusieurs projets à la fois, mais la réalité est que seulement 2% de la population est réellement apte au multitasking. Une. Chose. À. La. Fois.

Unsplash | Matt Bero

6. Les profondeurs du web

Tellement facile de s’évader et de se perdre sur le web pendant des heures. Pour t’aider, tu peux bloquer les sites ou les applications qui te distraient grâce à des apps comme Forest, Plantie, Focus Timer ou BlockSite. Sur ton cellulaire, enlève toutes les notifications de ton appareil et tu seras surpris des résultats.

L’Université Carnegie-Mellon, à Pittsburgh, a d’ailleurs réalisé une étude démontrant que de supprimer les alertes de son appareil aidait non seulement à améliorer sa concentration, mais à diminuer son stress.

7. La communication asynchrone

La communication asynchrone est une communication en temps différé qui n’a pas lieu en face à face et qui n’est pas directe. Les échanges par courriels, Messenger ou par des applications comme Slack en sont de bons exemples.

Si tu veux te concentrer, tu peux donc choisir de répondre plus tard et même de fermer les notifications de ces plateformes, le temps d’accomplir quelques tâches puis d’y revenir plus tard. La communication asynchrone te permet d’être maître de ton temps!

8. Le sport, toujours plus

Faire du sport tous les jours (et peu importe lequel) te permettra de mieux gérer ton stress, de canaliser tes énergies et surtout, d’augmenter ta concentration. C’est fou ce qu’une séance d’une heure d’escalade peut te faire gagner du temps... Pour tout le temps que tu sauveras, aussi bien prendre un abonnement annuel!

Unsplash | Sabrina Wendl

9. Respirer profondément

Dix minutes de méditation par jour peuvent améliorer le fonctionnement du cerveau selon une étude publiée dans la revue Scientific Reports. De plus, se concentrer serait plus facile après avoir fait une courte session de méditation. MyLife, Headspace, Mind, Zenfie: ce n’est pas le choix d’applications qui manquent pour méditer.

10. Deux œufs, bacon

Un déjeuner équilibré permet d’avoir l’attention nécessaire au travail et de mieux performer dans ses tâches. Les glucides agissent comme un carburant avec le cerveau et les protéines te donnent de l’énergie durant plusieurs heures.

Unsplash | Amy Shamblen

11. Dodo, beaux rêves

Parfois, il faut savoir laisser de côté sa série Netflix et aller faire dodo. Sept à huit heures sont en moyenne nécessaires pour être en bonne santé...et se concentrer durant la journée. Une étude de l’Université Harvard a avancé que le manque de sommeil et la fatigue des employés coûtent environ 63 milliards de dollars par année en perte de productivité. Beaucoup de bidous!

12. La modération a bien meilleur goût

Qui dit sommeil, dit café! Oui, le café peut être bon pour t’aider à te concentrer. Par contre, trop en boire peut avoir l’effet inverse et casser ton élan de productivité. En cas de doute, remets-toi à la règle précédente des sept-huit heures de sommeil par nuit, et tout ira bien.

Unsplash | Jessica Lewis

13. De quoi dans les oreilles

Si la musique avec paroles peut nuire à la concentration, les musiques instrumentales seraient en revanche ultra bénéfiques pour ta concentration. Ça tombe bien, des tonnes de playlists sont créées chaque jour sur les plateformes d’écoute en continu.