La fin pour We Charity au Canada

L’organisme WE Charity, qui a plongé le gouvernement Trudeau dans une controverse, a confirmé mercredi qu’il mettait fin à ses activités au Canada.

«C'est avec une grande tristesse que WE Charity et son conseil d'administration annoncent qu'ils mettent fin aux activités de l'organisation au Canada», peut-on lire dans un communiqué de l’organisme fondé par les frères Craig et Marc Kielburger.

«L'organisation vendra ses actifs pour établir un fonds de dotation pour soutenir les programmes humanitaires internationaux existants de l'organisme de bienfaisance et numériser ses ressources éducatives canadiennes pour un accès à long terme», a-t-on ajouté.

Les cofondateurs Craig et Marc Kielburger ont fait part de cette nouvelle dans une entrevue qui sera diffusée en soirée.

Pour rappel, la controverse a éclaté à la fin juin après que le fédéral eut confié à WE Charity, sans appel d’offres, la gestion d’un programme de bourses de bénévolat étudiant de 543 millions $.

L'affaire a éclaboussé le premier ministre Justin Trudeau et son ex-ministre des Finances, Bill Morneau, qui ne se sont pas récusés des discussions entourant l'octroi de ce contrat, malgré les nombreux liens entre WE Charity et leur famille respective.

Dans ce dossier, le premier ministre Trudeau fait l'objet d'une enquête du commissaire à l'éthique – une troisième depuis son arrivée au pouvoir.