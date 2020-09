ÉMOND, Denise



À l'Hôpital du Jeffery Hale, le 20 mars 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Denise Émond, épouse de feu monsieur Fernand Nolin. Elle était la fille de feu dame Cécile Poirier et de feu monsieur Antonio Émond. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Benoit Nolin (Chantal Germain), Richard Nolin, Luc Nolin, André Nolin (Hélène Thibeault) et Sonia Nolin (François Bilodeau); ses petits-enfants: Pierre-Olivier, Jean-Christophe, Pierre-Alexandre, Antony et Érika; ses frères et soeurs: Thérèse Émond (Marcel Tremblay), feu Degaspé Émond (feu Yvonne Pender), feu Georgette Émond (feu Jean-Yves Lapointe) et Raymond Gonthier; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Nolin: Noëlla (feu Bruno Cantin), Raymond (Françoise Lafond), Yolande (feu Gilles Lachance), Denise (Armand Pakenham), feu Henri (feu Rose Cyr), feu Joseph (feu Rose-Alma Turbide), feu Maurice (feu Lucienne St-Laurent), feu Yvonne (feu Lucien Simard), feu Germaine (feu Jean-Paul Gauthier), feu Cyrille (feu Thérèse Cormier) feu Lucienne (Marcel Breton), feu Ovilla (Jeannine Breton) et feu Rita (feu Clermont Guay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la résidence Les Jardins Lebourgneuf et de l'Hôpital Jeffery Hale pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Tél. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (Hôpital Laval), Soins pulmonaires, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8, téléphone: (418) 656-4999, via internet: www.fondation-iucpq.org