CÔTÉ, Jean-Marie



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 19 août 2020, est décédé, entouré de l'amour de sa famille, monsieur Jean-Marie Côté, à l'âge de 88 ans et 8 mois. Il était l'époux de madame Thérésa Cadoret, le fils de feu madame Marie-Rose Roberge et de feu monsieur Pierre Côté. Il demeurait à Lévis (secteur Saint-David). La famille accueillera parents et ami(e)s leDû aux circonstances actuelles (COVID 19), il est important de vous présenter dès 10h30 pour permettre l'accueil selon les directives du Ministère de la santé publique et veuillez noter que le port de votre couvre-visage sera obligatoire à l'intérieur. Suivra l'inhumation du cercueil au cimetière paroissial. Les funérailles ont été confiées à HARMONIA. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs prédécédés et leur conjoint respectif: feu Wilfrid (feu Murielle), feu Noël (feu Hélène), feu Marguerite (feu Alphonse). Il laisse dans le deuil, outre son épouse Thérésa, ses enfants: Marjolaine, Céline (Claude Jean) Brigitte, feu Bruno, Sylvain (Julie Fournier); ainsi que ses petits-enfants: Sébastien Jean, Marie-Ève Jean (Simon Godin), Joanie Blanchet (Gilbert F. Drolet) Sabrina Blanchet (Sébastien Ruel), Mikhaël Côté) (Audrey Renaud), Myriam Côté (Gabriel Lord), Nicolas Côté et son arrière-petit-fils Zackary Godin Jean. Sont également affectés par son départ: son cousin Gonzague Côté et ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Cadoret: feu Rita (feu Adrien Plourde), Léger (Micheline Bédard), Fernand (Rita Samson), Rosaire (Nicole Boivin), Philippe (Suzanne Martel), Gérard (Nicole Lachance), feu Cécile (Germaine Labonté) (Lucien Bourassa), Marthe, Yves (Annette Letarte), Bernard; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue Saint-Louis, 2ième étage, Lévis (Québec), G6V 4G9. Des enveloppes de dons seront disponibles lors de la cérémonie.