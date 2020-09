BOURCIER, Georgette Chabot



À la résidence Le Jules-Verne à L'Ancienne-Lorette, le 2 septembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Georgette Chabot, épouse de monsieur Rodrigue Bourcier, fille de feu Eva Laflamme et de feu Antonio Chabot de Saint-Charles-de-Bellechasse.Outre son époux dévoué, elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Danielle (Dr Pierre Dolet, Anne St-Hilaire), André (Nancy Fréchette) et Chantal (Dr François Lord); ses petits-enfants: Philippe (Xinxing Liu), Pierre-Antoine (Maryève Sylvain), Anne-Sophie (Simon Dussault), Geoffroi (Sarah Niinima), Édouard, Roxane (Thomas Girard) et Fanny (Jérémy Tessier); ses arrière-petites-filles: Justine et Éva-Rose; ses frères et ses soeurs: feu Antoinette, Monique, Robert, Denise (Jacques Chabot) et Pierre (Nicole Roy); sa belle-soeur Corinne Bourcier (Marc Cloutier); sa grande amie de toujours Pierrette Marquis-Roberge; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Sincères remerciements au personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, téléphone: 418 687-6084, www.michel-sarrazin.ca ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone: 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org.