BÉDARD, Soeur Ida O.P.



À l'Infirmerie intercommunautaire des Soeurs Augustines de la Miséricorde de Jésus (Hôpital Général), le 7 septembre 2020, est décédée à l'âge de 94 ans, soeur Ida Bédard, membre de la Congrégation des Dominicaines Missionnaires Adoratrices, après 71 ans et 11 mois de profession religieuse. Elle était la fille de de feu M. Gustave Bédard et de feu Mme Laura Lambert de St-Joseph de Québec. Outre les membres de sa famille religieuse, soeur Ida laisse dans le deuil son frère Jean-Marc (Thérèse Parent) et ses soeurs: Angèle, Isabelle (Michel Desrochers) et Odile, ainsi que de nombreux neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Soeur Ida rejoint dans la Maison du Père ses soeurs: Florence, Marie (feu Jean-Charles Paradis), Françoise et Monique ainsi que son frère, Michel. Les Dominicaines Missionnaires Adoratrices et les membres de la famille recevront les condoléances le dimanche 13 septembre de 13h30 à 17h00 au Centre commémoratifLes membres de la Fraternité DMA et des Familles Eucharistiques s'inscriront auprès de leur répondante.Bien vouloir compenser l'envoi de fleurs par des offrandes de messes. La communauté remercie chaleureusement les Soeurs Augustines de la Miséricorde de Jésus et le personnel de leur infirmerie intercommunautaire pour l'accueil cordial et les soins excellents prodigués à sœur Ida Bédard.