TURMEL, Hilaire



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le mercredi 26 août 2020, à l'âge de 87 ans et 1 mois, est décédé monsieur Hilaire Turmel, époux de madame Carmelle Bisier et fils de feu Joseph Turmel et de feu Alice Pouliot. Natif du Lac Etchemin, il a demeuré à Beauceville pendant plus de cinquante ans et y a exercé les fonctions de Directeur général de la Ville de Beauceville et de Président fondateur du Club de golf de Beauceville. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 11 septembre de 14h à 16h et en soirée de 19h à 21h ainsi que samedi, jour des funérailles à compter de 9h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Madame Carmelle Bisier, ses enfants: Francine (Jacques Lessard), Danie, Nathalie (Maxime Couture); ses petits-enfants: Justine (Grégoire Bernèche), Clémence (Tommy Tanguay) et Xavier Lessard (Audréanne Côté); ses arrière-petits-enfants: Lilianne et Rosalie Tanguay, Philippe et Mathias Bernèche. Il était le frère de: feu Claire (feu Gérard Audet), feu Cécile (feu Adrien Drouin), feu Octave (Claire Rancourt), Hénédine (feu Émile Rancourt), feu Émilienne (feu Donat Drouin), feu Dominique (Germaine Rancourt), feu Lucie (feu Claude Bilodeau), Agathe (feu Toussaint Mathieu) et Françoise (Jules Bilodeau). Il était le beau-frère de: feu Raymond Bisier, feu Monique Bisier (feu Réjean Lebel), Lorraine Bisier (Claude Lebel), feu Jean-Marie Bisier (feu Madeleine Lacroix), feu Léger Bisier, feu Yvon Bisier (Solange Nolin) et Yolande Bisier (feu Pierre Quirion). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec), G1L 3L5.