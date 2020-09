BOIVIN, André



À l'Hôpital St-Sacrement, le 31 août 2020 à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur André Boivin, époux de feu dame Marie-Ange Renaud. Il était le fils de feu monsieur Alphonse Boivin et de feu dame Régina Giguère. Il demeurait à Saint-Joachim. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 12h à 13h45 auLe corps sera déposé au cimetière paroissial sous la direction desIl laisse dans le deuil son fils et sa belle-fille: Yvan Boivin (Jacinthe Picard); ses petits-enfants: Lydia (Kevin Lemelin) et Francis; sa belle-sœur: feu Jacques (Aurore Dupont) et il était le frère de feu Lorenzo (feu Gemma Fortin), feu René (feu Aline Giguère), feu Fernand (feu Aline Dupont), feu Jean-Baptiste (feu Pauline Giroux), feu Jean-Marie (feu Pauline Gauthier), feu Germaine (feu Émile Bolduc), feu Marie (feu Albert St-Gelais); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Renaud: Donald (Gisèle Tremblay), Jean-Denis (Marianne Vaillancourt), feu Gerson (Réjeanne Lessard), feu Jean-Guy (Lise Fortin) et il était le beau-frère de feu Benoit (feu Cyprienne Renaud), feu Jacqueline (feu Wellie Paré) et feu Françoise (feu Gaston Saillant). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie sincèrement le personnel du 3ième étage de l'Hôpital St-Sacrement pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Sillery (Québec) G1S 3G3 https://societealzheimerdequebec.com/don-en-ligne/don-3/personal et/ou Fondation des Maladies du cœur du Québec, 4715, avenue des Réplats, bureau 261, Québec, (Québec) G2J 1B8 https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don